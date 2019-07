Cosa c’è stasera in TV

Se siete molto appassionati di Spazio o siete di quei nostalgici che si emozionano agli anniversari, stasera in tv mettete su Rai Uno: verranno trasmessi dei pezzi della diretta che la Rai fece nel 1969 per seguire l’allunaggio durante un programma di Piero e Alberto Angela in cui si parlerà della storica impresa di cui oggi ricorre il 50esimo anniversario. C’è anche Jurassic Park III, quello uscito nel 2001, che però non è mai piaciuto tanto, e poco altro di interessante: del resto è un sabato d’estate.

Rai Uno

21.15 – Ulisse: il piacere della scoperta. Quella Notte Sulla Luna

Speciale condotto da Piero e Alberto Angela sui 50 anni dell’allunaggio in cui tra le altre cose sarà rievocata la diretta televisiva con cui la Rai seguì il grande evento.

Rai Due

21.05 – La doppia vita di mio marito

Film thriller per la tv su una donna che si mette a indagare su un presunto tradimento di suo marito, scoprendo che ha una seconda famiglia. Probabilmente non imperdibile.

Rai Tre

21.25 – Adidas vs Puma

Film per la tv tedesco sulla notevole storia dei fratelli tedeschi Adolf e Rudolf Dassler, che fondarono le due aziende sportive Adidas e Puma.

Rete 4

21.30 – Una vita

Tre episodi della dodicesima stagione di una telenovela spagnola ideata dalla creatrice della molto apprezzata (da chi apprezza il genere) Il segreto, Aurora Guerra.

Canale 5

21.13 – Ciao Darwin 7 – La resurrezione

Replica di una puntata della settima edizione del programma condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti: la sfida è italiani contro stranieri.

Italia Uno

21.19 – Jurassic Park III

Film del 2001, terzo capitolo della serie sui dinosauri iniziata con Jurassic Park, non diretto da Steven Spielberg ma da Joe Johnston. Se non lo avete mai visto sappiate che fu nominato ai Razzie Awards nella categoria del peggior remake o sequel.

La7

21.15 – Little Murders

Episodi della serie francese ispirata ai gialli di Agatha Christie.



TV8

21.35 – Pistorius: l’ultimo San Valentino

La storia dell’ex atleta paralimpico sudafricano Oscar Pistorius, condannato per omicidio per aver ucciso la sua fidanzata Reeva Steenkamp nel 2013. Pistorius sta scontando una pena da 13 anni e 5 mesi di carcere.

Dalla gloria per le sue imprese sportive all’accusa per omicidio ‼

Rai 4

21.20 – Hong Kong – Colpo su colpo

Film del 1998 diretto dal cinese Tsui Hark e interpretato da Jean-Claude Van Damme.

Rai Movie

21.10 – Benvenuti in Paradiso

Film del 1990 di Alan Parker e con Dennis Quaid ambientato negli anni Trenta e Quaranta. Quaid interpreta un americano di origine irlandese che sposa una donna di origine giapponese, nonostante l’opposizione della famiglia di lei: allo scoppio della Seconda guerra mondiale lui deve andare a combattere, mentre lei viene internata in un campo di concentramento negli Stati Uniti insieme alla figlia.

Sky

Sky Cinema Due

21.15 – L’uomo che comprò la Luna

Sky Cinema Action

21.00 – The Day After Tomorrow – L’alba del giorno dopo

Sky Cinema Suspense

21.00 – Omicidio al neon per l’ispettore Tibbs