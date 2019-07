Angela Merkel ha detto di nuovo che sta bene

La cancelliera tedesca Angela Merkel ha nuovamente dato rassicurazioni sulla sua salute durante l’annuale conferenza stampa che tiene a Berlino prima delle vacanze estive. Nelle ultime settimane si è parlato più volte delle sue condizioni fisiche perché per tre volte, durante eventi pubblici, Merkel è stata vista tremare visibilmente per parecchio tempo (ha 65 anni). Ieri, in risposta a una domanda sulla sua salute, Merkel ha risposto semplicemente e concisamente:

Mi sento bene. Tutte queste belle domande mi fanno stare bene.

Già nelle scorse settimane Merkel aveva insistito sul fatto che non c’è bisogno di «preoccuparsi» per lei e aveva accennato al fatto di essersi rivolta a dei medici. Aveva già detto anche un’altra cosa che ha ripetuto più o meno negli stessi termini ieri: «Capisco le domande sulla mia salute (…). È importante che io mi comporti adeguatamente alla responsabilità di essere il capo del governo. Vorrei solo dire che mi conoscete da un po’ di tempo e sono in grado di portare a termine questo incarico». In altre parole, ha detto di sapere quello che fa.

La salute della cancelliera comunque non è stato il tema principale della conferenza stampa, che è durata 90 minuti e in cui Merkel è apparsa rilassata e spiritosa. Si è parlato dei tweet razzisti del presidente americano Donald Trump contro quattro deputate (Merkel ha preso le distanze da Trump e ha espresso solidarietà alle deputate), della questione del tentativo della Lega di ottenere finanziamenti russi (Merkel ha espresso preoccupazione e ha detto che il parlamento italiano deve chiarire la situazione) e della nuova presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen. Merkel ha detto che la Germania dovrebbe essere fiera che una tedesca ricopra questo ruolo e ha fatto notare come sia la prima cittadina tedesca a farlo, mentre negli anni ci sono stati quattro presidenti della Commissione francesi.