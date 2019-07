Le previsioni meteo per domani, venerdì 19 luglio

A Milano il tempo di venerdì non sarà ottimo, ci sarà il cielo coperto a tratti e poco sole, ma almeno non pioverà. La massima sarà di 32 gradi, nel pomeriggio.

La giornata di venerdì a Roma sarà serena, con poche nuvole al mattino e non troppo calda.

Le previsioni meteo per venerdì dicono che sarà una giornata più o meno uguale alle altre di questa settimana: sarà soleggiato o parzialmente nuvoloso su gran parte dell’Italia, con brutto tempo isolato sempre al Nord-Est e sul confine orientale: potrebbe piovere di pomeriggio in Trentino-Alto Adige e di notte al confine con la Slovenia. Al Sud invece sarà prevalentemente sereno, anche sulle isole, con nuvolosità sparse.

