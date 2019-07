Le previsioni meteo per domani, giovedì 18 luglio

Le previsioni meteo per giovedì dicono che sarà nuvoloso in quasi tutta Italia, e in alcune zone del Nord ci sarà anche pioggia. La nuvolosità riguarderà soprattutto il Nord, di mattina, e il resto della penisola di pomeriggio, fatta eccezione per la Sardegna. Di sera ci saranno schiarite al Centro-Nord, in Toscana ed Emilia-Romagna, mentre di notte migliorerà anche al Centro-Sud. Le uniche zone dove sono previste piogge sono la provincia di Genova, di pomeriggio, e poi tra sera e notte a nord di Belluno, al confine tra il Trentino e la Lombardia e in provincia di Udine, al confine con la Slovenia.

Le temperature saranno la nota lieta di queste previsioni meteo: continueranno a non essere sopra i 30 gradi di massima, e in media saranno sui 25 gradi, anche al Centro e al Sud.

Le previsioni meteo per Milano

La giornata di giovedì a Milano sarà nuvolosa per tutto il giorno, più o meno, ma non pioverà.

Le previsioni meteo per Roma

A Roma giovedì il tempo sarà soleggiato e a tratti nuvoloso, ma anche qui non dovrebbe piovere.

***

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.