Hamilton ha vinto il Gran Premio di Silverstone

Il pilota britannico della Mercedes Lewis Hamilton, campione in carica del Mondiale di Formula 1, ha vinto il Gran Premio di Silverstone: era partito secondo dietro al suo compagno di squadra Valtteri Bottas, ma è riuscito a superarlo e a rimanere in testa fino alla fine della gara. Bottas è arrivato secondo, davanti al pilota della Ferrari Charles Leclerc e a Pierre Gasly della Red Bull. L’altro pilota della Ferrari, Sebastian Vettel, ha tamponato l’auto di Max Verstappen nell’ultima parte di gara ed è rientrato in pista ultimo dopo una sosta ai box per riparare la sua auto. Verstappen è arrivato quinto.

Hamilton ha vinto sette delle prime dieci gare del Mondiale e con la vittoria di oggi ha consolidato il primo posto nella classifica piloti. Dietro di lui, anche lì, c’è sono Bottas.

L’ordine di arrivo del Gran Premio di Silverstone di Formula 1

1. Hamilton

2. Bottas +24.928

3. Leclerc +30.117

4. Gasly +34.692

5. Verstappen +39.458

6. Sainz Jr. +53.639

7. Ricciardo +54.401

8. Raikkonen

9. Kvyat

10. Hulkenberg

11. Norris

12. Albon

13. Stroll

14. Russell

15. Vettel

16. Kubica

17. Perez

18. Giovinazzi (ritirato)

19. Grosjean (ritirato)

20. Magnussen (ritirato)

La classifica piloti dopo il Gran Premio di Silverstone

1. Hamilton 223

2. Bottas 184

3.Verstappen 136

4. Vettel 123

5. Leclerc 120