Cosa c’è stasera in tv

La programmazione tv sta lentamente scivolando nella sua versione estiva. Stasera, per esempio, potete scegliere tra un programma su Gianni Morandi, il primo sequel di Jurassic Park (il sequel originale, diciamo), un paio di film recitati malissimo, una partita in differita, “Ciao Darwin 7”, Agatha Christie e Jean-Claude Van Damme. Non ce l’avete, un amico da chiamare per uscire a bere qualcosa?



Rai 1

20.35 – Techetecheté – Superstar

È il programma estivo di Rai 1 fatto con le immagini provenienti dagli archivi Rai. La puntata di questa sera è dedicata a Gianni Morandi.

Rai 2

21.05 – Mai giocare con la babysitter



È un film di due anni fa: dopo essere stata licenziata a seguito di un’accusa infondata, l’infermiera Daphne trova lavoro come babysitter di un bambino diabetico, in un quartiere in cui è da poco stata uccisa – indovinate – un’altra babysitter. Intuite la qualità della recitazione dal trailer inglese, ma se siete interessati evitate, perché racconta praticamente tutto il film.

Rai 3

21.25 – Chasing Mavericks

Ispirato alla vera storia del surfista Jay Moriarity: contiene Gerard Butler e la frase «il ragazzo surferà quell’onda, a costo della sua stessa vita».



Rete 4

21.25 – Una Vita

Due nuove puntate della soap opera spagnola trasmessa in Italia dal 2015. Diego ha delle domande per Blanca, tanto per cominciare.

Canale 5

21.20 – Ciao Darwin 7

Una nuova puntata dell’ultima edizione della longeva trasmissione condotta da Paolo Bonolis e Luca Laurenti.

Italia 1

21.20 – Il mondo perduto – Jurassic Park.

Il primo sequel di Jurassic Park. Rispetto a Jurassic Park – quello originale – ha lasciato un po’ meno il segno, ma forse lo ricordate per battute come «mammina è molto arrabbiata».

La7

21.15 – Little Murders

Episodi della serie francese ispirata ai gialli di Agatha Christie.

TV8

21.40 – Napoli – Benevento

È un’amichevole, si giocherà a Dimaro, in Trentino, alle 17.30, e sarà visibile in diretta in esclusiva su Sky Sport. Tv8 quindi la trasmette più tardi, in differita.

Rai Movie

21.10 – Okinawa

È un film del 1951 sulla battaglia di Okinawa. Il titolo originale è Halls of Montezuma, che è il titolo dell’inno dei Marine americani.

Rai 4

21.19 – Black Water

È un film del 2018 con Jean-Claude Van Damme, che risponde alla domanda: cosa succede se imprigioni Jean-Claude Van Damme in un sottomarino nucleare?



Sky

Sky Cinema Uno

21.15 – Un weekend da bamboccioni