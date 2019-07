Cosa c’è stasera in TV

La programmazione televisiva estiva può essere molto deprimente certe sere, ma per fortuna arriva il mercoledì dove almeno c’è Super Quark, che è sempre una certezza. In alternativa su Rai 2 inizia una nuova serie d’azione intitolata Blood & Treasures, su La 7 c’è un famoso film di Ettore Scola dal titolo lunghissimo e su Iris c’è uno dei film più apprezzati di Paolo Virzì, La prima cosa bella.

Rai Uno

21.25 – Super Quark

Terza puntata della nuova stagione dello storico programma condotto da Piero Angela, uno che ha fatto molte cose.

Il DNA o il sangue non bastano più per cercare gli autori di un delitto. Adesso la polizia scientifica usa anche le impronte lasciate dai dati, dai tantissimi bit che ogni persona semina dietro di sé. Giovanni Carrada ce ne parlerà nella prossima puntata di #Superquark.#9luglio pic.twitter.com/cyJFbijigK — SuperQuarkRai (@SuperQuarkRai) July 9, 2019

Rai Due

21.20 – Blood & Treasure

Prima puntata di una serie del 2019 che racconta di un esperto di antichità e una ladra specializzata in furti d’arte antica che si alleano per dare la caccia a un terrorista che sfrutta i tesori dai lui rubati per finanziare i suoi attacchi.

Rai Tre

21.20 – Chi l’ha visto?

Nuova puntata dello storico programma che si occupa dei casi di cronaca nera e persone scomparse.

Roberta Ragusa: Difesa di Antonio Logli chiede alla Cassazione in subordine l'omicidio preterintenzionale o colposo. Per i legali lui non ha commesso il fatto, ma se deve essere condannato chiedono che gli si contesti un omicidio non voluto, oltre le sue intenzioni #chilhavisto pic.twitter.com/ayE03OiLZq — Chi l'ha visto? (@chilhavistorai3) July 10, 2019

Rete 4

21.25 – Quarto Grado

Programma di approfondimento su casi di cronaca rimasti irrisolti, condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero.

SENTENZA CASSAZIONE CASO ROBERTA RAGUSA Antonio Logli è uscito molto presto questa mattina, attorno alle 5:30 con Sara e Alessia. In casa ci sono i suoi genitori mentre l’autoscuola, in via Ulisse Dini, rimarrà chiusa. (Aggiornamenti @francy_carollo)#Quartogrado pic.twitter.com/p8anfDPK6B — Quarto Grado (@QuartoGrado) July 10, 2019

Canale 5

21.20 – Manifest

Quarto episodio della prima stagione di una serie tv statunitense che racconta della misteriosa sparizione di un aereo di linea e della sua altrettanto misteriosa ricomparsa cinque anni dopo.

Questa sera vi aspetta, in prima serata su #Canale5, un nuovo appuntamento con #Manifest 😍😍😍 Non fatevi trovare impreparati: su @MediasetPlay potete rivedere i primi tre episodi 👇https://t.co/lrtJXvLb12 — Mediaset Play (@MediasetPlay) July 10, 2019

Italia Uno

21.15 – Battiti Live

Prima di cinque tappe del concerto itinerante organizzato da Radionorba, presentato da Alan Palmieri e Elisabetta Gregoraci. Oggi andrà in onda il concerto che si è tenuto a Vieste (Foggia) lo scorso 30 giugno. Tra gli artisti che si sono esibiti nella prima tappa ci sono Mahmood, Il Volo, Gigi D’Alessio, Gué Pequeno, i Boomdabash, Giusy Ferreri con Takagi & Ketra, Irama, Elodie e Levante, Mondo Marcio, Fred De Palma, Ana Mena, Luchè e Gabry Ponte.

La7

21.15 –Riusciranno i nostri eroi a ritrovare l’amico misteriosamente scomparso in Africa?

Film del 1968 di Ettore Scola che racconta la storia di un romano ricco e annoiato, interpretato da Alberto Sordi, che parte per l’Angola alla ricerca del cognato, interpretato da Nino Manfredi, di cui non riceve notizie da più di tre anni. Il cognato, si scoprirà, è diventato una sorta di stregone per una tribù locale. Durante il viaggio il personaggio interpretato da Sordi farà nuove esperienze e cambierà tanto da prendere in considerazione di restare in Africa.

TV8

21.30 – French Kiss

Commedia sentimentale del 1995. Una donna americana parte per Parigi per raggiungere l’ex fidanzato, che era partito per lavoro e si era innamorato di una francese. Sull’aereo incontra un uomo che si offre di accompagnarla dal fidanzato una volta arrivati a Parigi; lei non lo sa, ma l’uomo ha rubato una collana preziosa che intende rivendere, e che nasconde nella borsetta di lei.

Rai Movie

21.10 – A history of violence

Film del 2005 di David Cronenberg con Viggo Mortensen ed Ed Harris. Parla di un apparentemente normale padre di famiglia che dopo essere finito sui notiziari per aver sventato una rapina viene raggiunto da una banda di criminali, che sostiene sia un ex mafioso che li tradì vent’anni prima.

Iris

21.00 – La prima cosa bella

È il nono film del regista Paolo Virzì, uscito nel 2009. Racconta la storia di un figlio – Bruno, professore di lettere – che ricuce il suo rapporto con la madre malata terminale dopo che per anni non si erano parlati. La madre di Bruno è interpretata da Micaela Ramazzotti (nei flashback) e da Stefania Sandrelli. Il film vinse quattro premi ai Nastri d’argento 2010 e nel 2011 fu scelto come il candidato italiano all’Oscar come miglior film straniero. Il titolo si riferisce a una canzone di Mogol e Nicola di Bari del 1970, di cui Malika Ayane ha realizzato una cover per il film.

Sky

Sky Cinema Uno – 21.15 – Il primo cavaliere

Sky Cinema Family – 21.15 – Ritorno al bosco dei 100 acri

Sky Cinema Drama – 21.15 – Forever Young