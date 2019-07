Le foto delle alluvioni nel nord della Spagna

Lunedì 8 luglio le forti piogge nella regione di Navarra, nel nord della Spagna, hanno provocato parecchi danni e la morte di una persona, trascinata dall’inondazione insieme alla sua automobile. Il centro più colpito è quello di Tafalla, da dove arrivano le fotografie qui sotto, e dove l’esondazione del fiume Cidacos ha causato più problemi. Altre località molto colpite sono state Olite e Pueyo. A causa dell’alluvione in molte località le scuole sono chiuse, nelle scorse ore molte strade erano impraticabili ed è mancata la corrente. Il governo della regione ha fatto sapere che la protezione civile ha dichiarato conclusa la fase di allerta e oggi sono iniziati i lavori di ripristino e la stima dei danni subiti.

