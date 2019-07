Cose che abbiamo provato: un affetta-avocado

Una penna per incidere il legno, un maxi gufo da giardino per allontanare i piccioni, un caminetto decorativo a batterie e un set di evidenziatori a forma di smalto: sono solo alcuni dei diversissimi oggetti venduti da Dmail. Dmail è un negozio online, una catena di negozi fisici in 17 città italiane e un call center per fare acquisti al telefono. Ogni mese propone ai suoi clienti un centinaio di nuovi prodotti, che ogni tanto fanno parte di quella categoria di cose utili anche se non si sapeva di averne bisogno, altre volte di quelle che non si saprebbe dove trovare altrove. Quest’estate ne proveremo alcuni, scelti dai redattori del Post, e vi diremo cosa ne pensiamo.

Rispetto a qualche anno fa, mangiamo molti più avocado. Sono nell’insalata, nei panini, nel sushi, nel poke – un piatto hawaiiano a base di riso che di recente si è diffuso molto a Milano – e alla cena d’estate della redazione del Post qualcuno ha addirittura portato il gelato al gusto di avocado (spoiler: non un gran che). È un frutto che ha avuto fortuna per le sue proprietà nutrizionali (sali minerali, vitamine e grassi “buoni”), ma anche perché è molto fotogenico per via del colore verde brillante della sua polpa e del caratteristico nocciolo rotondo. Chiunque abbia provato a maneggiarlo, sbucciarlo e tagliarlo sa però quanto possa essere frustrante farlo: quando è ancora acerbo sbucciarlo con le mani è difficile e col coltello si rischia di sprecare buona parte della polpa, quando è maturo si sbuccia quasi da solo, ma poi scivola tra le mani e tende a spappolarsi. Alla fine, impiattarlo in modo elegante e senza imbrattare tutta la cucina è praticamente impossibile.

Per queste ragioni, il secondo oggetto su cui ci è caduto l’occhio ― dopo il dinamometro digitale per pesare le valigie ― è stato l’affetta-avocado, in vendita su Dmail a 3,90 euro. È un oggetto di plastica leggero e di dimensioni contenute, che potete tranquillamente tenere in cucina nel cassetto dove ci sono le forbici, il pelapatate e il cavatappi.

Per testarlo, abbiamo comprato tre avocado di morbidezze diverse: uno molto maturo, uno maturo ma non troppo e uno ancora acerbo. Dopo averli tagliati in due per lungo e aver rimosso il nocciolo, per affettarli bisogna tenere una metà in mano e far scorrere la parte curva dell’affetta-avocato tra la polpa e la buccia: contemporaneamente si otterrà l’effetto di sbucciatura e affettatura in fette di uguale spessore. La consistenza omogenea e “burrosa” dell’avocado permette all’affetta-avocado, che è interamente in plastica e non ha lame, di funzionare semplicemente con un po’ di pressione.

Il risultato migliore l’abbiamo ottenuto con l’avocado maturo-ma-non-troppo, perché era abbastanza morbido da far sprofondare e scivolare l’affetta-avocado senza sforzo, ma abbastanza sodo da tenere ben separate le fette. Il risultato sono state 5 fette di avocado pronte per essere impiattate.

Le fette dell’avocado maturo invece si sono spappolate e alla fine non erano bellissime da impiattare, ma l’affetta-avocado è stato comunque utile per sbucciare il frutto velocemente e senza sporcarsi le mani. Lo si può quindi usare anche per preparare il guacamole, dove l’avocado deve essere molto maturo e a sbucciarlo con le mani si fanno pasticci.

Con gli avocado più acerbi, invece, l’affetta-avocado fa fatica a tagliare la polpa. Durante la nostra prova si è “incastrato” a metà e per farlo continuare fino alla fine abbiamo dovuto insistere con un po’ di forza, col risultato che in quel punto le fette si sono rotte. Con l’affetta-avocado si riesce, con un po’ di insistenza, a togliere tutta la buccia in un colpo solo senza bisogno di pelarlo col coltello o col pelapatate. Se però vi accorgete che è davvero troppo acerbo, aspettate qualche giorno perché diventi più saporito e più “affettabile”.

