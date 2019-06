Le Olimpiadi 2026 si assegnano oggi

Oggi verrà deciso chi organizzerà i Giochi olimpici invernali del 2026 e la decisione sarà annunciata al termine della riunione del Comitato Olimpico Internazionale (CIO) prevista allo Swiss Tech Convention Centre di Losanna, in Svizzera. Il CIO dovrà scegliere tra le uniche due candidature rimaste in corsa: quella svedese di Stoccolma-Are e quella italiana di Milano-Cortina d’Ampezzo. Per l’Italia le Olimpiadi 2026 sarebbero la terze invernali organizzate dopo Cortina 1956 e Torino 2006, e le quarte contando anche quelle estive del 1960. Per la Svezia sarebbero invece i primi Giochi invernali, dato che finora ha ospitato soltanto i Giochi estivi del 1912.

– A chi andranno le Olimpiadi invernali del 2026?

I membri del CIO si riuniranno oggi pomeriggio alle 16 per scegliere tra Milano-Cortina e Stoccolma-Are. Prima le due delegazioni esporranno per l’ultima volta i lodo dossier. Intorno alle 18 dovrebbe essere annunciata la candidatura vincente. Il CIO ha 95 membri con diritto di voto provenienti da 68 paesi diversi: per vincere è necessario ottenere il 50 per cento più 1 dei voti. Da questi 95 vanno però esclusi i membri italiani (Giovanni Malagò, Ivo Ferriani e Franco Carraro), quelli svedesi (Gunilla Lindberg e Stefan Holm), il presidente Thomas Bach e tre membri sospesi. Il numero dei votanti effettivi sarà quindi 86 e il numero minimo di voti per vincere sarà 44. Negli ultimi giorni diverse indiscrezioni riportate dai giornali, ma non ufficialmente confermate, sostengono che al voto non parteciperanno tre membri del CIO: a quel punto i voti necessari per vincere dovrebbero essere 42.

Dove seguire l’assegnazione delle Olimpiadi 2026

In Italia l’annuncio del CIO verrà trasmesso in diretta dalla Rai su Rai 2 e in streaming tramite l’applicazione o il sito di Rai Play, raggiungibile da qui. Rai Sport seguirà invece l’intera sessione del CIO a partire dalle 13.45 così come Sky Sport, che trasmetterà l’annuncio in esclusiva ai suoi abbonati all’interno di Sky Sport 24. I comuni di Milano e Cortina d’Ampezzo hanno invece predisposto dei maxischermi dove poter seguire l’annuncio: a Milano in piazza Gae Aulenti, a Cortina in piazza Angelo Dibona.