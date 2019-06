Cosa c’è stasera in TV

È un classico sabato sera d’estate, con pochi programmi interessanti e qualche vecchio film. Tra le cose che potete guardare in TV stasera c’è l’ultima partita dei gironi dell’Italia Under 21 agli Europei (dove vincere potrebbe non essere abbastanza), e gara-7 della finale dei playoff italiani di basket tra Sassari e Venezia: chi vince stasera vince lo scudetto. Se siete in vena di film, ci sono Il matrimonio che vorrei, con Tommy Lee Jones e Meryl Streep (che oggi compie 70 anni) e Cinderella Story, una commedia per tutta la famiglia. C’è anche una puntata di Ogni cosa è illuminata su Rai 3 e un documentario sulle indagini sull’omicidio di Yara Gambirasio su TV8. Se niente di tutto questo fa al caso vostro, date un’occhiata a queste vecchie serie classiche su Netflix e Prime Video, forse vi salveranno la serata.

Rai Uno



21.00 – Belgio-Italia – Europei di calcio Under 21

Ultima partita dei gironi per l’Italia che per qualificarsi alle semifinali deve vincere per forza, anche se potrebbe non bastare.



Rai Due



21.05 – Lei non è tua figlia

Film drammatico del 2015 che racconta di una detective specializzata nella scomparsa di minorenni. Quando però un giorno a scomparire è sua figlia, viene tenuta fuori dalle indagini. Così lei decide di indagare da sola.

Rai Tre



21.25 – Ogni cosa è illuminata

Il tema della puntata di stasera del programma condotto da Camilla Raznovich è il “Futuro”. Tra gli ospiti ci saranno Piero Angela, Ferruccio De Bortoli e il rapper Rancore.

#Futuro

Il tema della nuova puntata di #OgniCosaÈIlluminata Dove ci porterà il progresso?

Come sarà il nostro domani? Scopriremo insieme le risposte a queste domande insieme a @camilaraznovich e molti ospiti.

Rete 4



21.25 – Una Vita

Una nuova puntata della serie tv spagnola, trasmessa in Italia dal 2015.



Canale 5



21.30 – Ciao Darwin

La longeva trasmissione condotta da Paolo Bonolis e Luca Laurenti.

Italia 1



21.21 – Cinderella Story

Un film del 2004 con protagonista Hillary Duff. È la storia di Cenerentola ambientata ai nostri tempi.

La7

21.15 – Little Murders

Serie tv francese ispirata ai gialli di Agatha Christie.

TV8



21.40 – Ignoto 1

Documentario di BBC che ricostruisce l’omicidio di Yara Gambirasio e le indagini partendo dalla traccia di DNA trovata sul suo corpo.

Iris



21.08 – Belfagor – Il fantasma del Louvre

Film horror francese del 2001, sequel di una vecchia e nota serie tv. Una ragazza scopre un passaggio segreto nel negozio di antichità che gestisce insieme alla nonna che conduce al Louvre. Una notte entra nel museo e si imbatte in una mummia appena arrivata dall’Egitto: la presenza della ragazza non può che scatenare maledizioni e forze arcane/oscure/malefiche.



Rai Movie



21.10 – Il matrimonio che vorrei

Commedia del 2012 con Meryl Streep, Steve Carell e Tommy Lee Jones. Streep e Jones interpretano una coppia sposata da trent’anni che, come dice il personaggio interpretato da Streep, sembra aver perso la passione di una volta. I due iniziano una particolare terapia di coppia inventata da uno psicologo esperto di relazioni sentimentali e sessuali, interpretato da Carell.

Rai Sport



20.45 – Gara-7 della finale del campionato maschile di basket

Sassari e Venezia si giocano lo scudetto, a Venezia. L’ultima partita l’ha vinta Sassari, pareggiando la serie e facendo cose come questa.



Sky

Sky Cinema Uno

21.15 – Hunter Killer – Caccia negli abissi