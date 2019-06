Dove vedere Belgio-Italia degli Europei Under 21

Dopo la vittoria per 3 a 1 contro la Spagna e la sconfitta 1 a 0 contro la Polonia, questa sera l’Italia giocherà a Reggio Emilia la sua terza e ultima partita dei gironi degli Europei Under 21. La partita di stasera sarà decisiva per la qualificazione alle semifinali. Al momento, infatti, nel gruppo A la Polonia è prima con 6 punti e l’Italia è seconda con 3 punti a pari merito con la Spagna, che però ha perso nello scontro diretto contro l’Italia. Contemporaneamente a Belgio-Italia, allo stadio Dall’Ara di Bologna si giocherà Spagna-Polonia.

All’ultimo posto c’è il Belgio, che finora non ha ottenuto punti e non ha più possibilità di qualificarsi. Dopo i gironi ci saranno le semifinali, a cui si qualificheranno le prime classificate dei tre gruppi e la migliore seconda. L’Italia è in una posizione complicata: per sperare nella qualificazione deve vincere contro il Belgio, e sperare anzitutto che la Spagna vinca contro la Polonia senza troppi gol di scarto. La qualificazione dell’Italia potrebbe finire per dipendere dalla differenza reti, e in quel caso saranno determinanti i risultati degli altri gironi.

Belgio-Italia andrà in onda in chiaro su Rai 1 a partire dalle 21:00, ma si potrà vedere anche in streaming su RaiPlay.

Le formazioni di Belgio-Italia

Italia (4-3-3): Meret; Calabresi, Mancini, Bastoni, Dimarco; Barella, Mandragora, Pellegrini; Kean, Cutrone, Chiesa.

Belgio (4-2-3-1): Jackers; Cools, Faes, Cobbaut, De Norre; Heynen, Mangala; Mbenza, Schrijvers, Lukebakio; Iseka.