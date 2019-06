Cosa c’è stasera in TV

Questa sera potete scegliere di vedere l’ennesima replica di Don Matteo su Rai 1, una partita degli Europei di calcio Under 21 su Rai 2 e qualche buon film. Tra i più interessanti ci sono Alì su Iris, con Will Smith nei panni del famosissimo pugile Muhammad Ali, Chef – La ricetta perfetta su Rai 3 e L’amore in gioco, su Paramount Channel. In alternativa ci sono anche Piazzapulita su La7 e la puntata finale del game show All Together now, su Canale 5.

Rai Uno

21.30 – Don Matteo

Replica dell’undicesima stagione della serie con protagonista il prete che va in bicicletta interpretato da Terence Hill. Stasera va in onda la terza puntata.

"Quello che è successo non è colpa tua, quindi è giusto che tu le stia vicino" 😍#DonMatteo11 questa sera alle 21.25 su #Rai1#20giugno @DonMatteoRai Eccezionalmente la prossima puntata di Don Matteo 11 verrà trasmessa venerdì #28giugno anzichè di giovedì 27 @Raiofficialnews pic.twitter.com/9i398Sh01k — Rai1 (@RaiUno) June 20, 2019

Rai Due

20.50 – Europei Under 21: Germania-Serbia

Partita del secondo turno del gruppo B degli Europei Under 21. Nel primo turno la Germania aveva battuto 3 a 1 la Danimarca, mentre la Serbia aveva perso 2 a 0 contro l’Austria.

Rai Tre

21.20 – Chef: La ricetta perfetta

Film del 2014 diretto da Jon Favreau, che ne è anche il protagonista. Ci sono un sacco di attori famosi come Scarlett Johansson, Robert Downey jr., Dustin Hoffman e Sofia Vergara. La storia è quella di uno chef che perde il lavoro perché rifiuta di rinunciare al suo estro creativo, come invece vorrebbe il padrone del ristorante.

Rete Quattro

21.25 – Dritto e rovescio

Nuova puntata del programma di approfondimento e inchieste condotto da Paolo Del Debbio.

Le belle immagini del nostro Paolo Del Debbio fuori dall’Istituto Leone XIII di Milano, dove si è recato insieme a una troupe, per intervistare i maturandi di Classico e Scientifico sul futuro, i sogni e le speranze delle nuove leve italiane!

Non mancate, domani sera, 21.30 Rete4 pic.twitter.com/lwaj334T04 — Dritto e rovescio (@Drittorovescio_) June 19, 2019

Canale 5

21.20 – All Together now

Puntata finale del nuovo programma condotto da Michelle Hunziker e J-Ax, in cui alcuni aspiranti cantanti devono esibirsi di fronte a una giuria composta da 100 musicisti e cantanti. In palio per il vincitore ci sono 50mila euro.

Italia Uno

21.30 – Autobahn – Fuori controllo

Film d’azione del 2016 con Nicholas Hoult, Felicity Jones, Ben Kingsley e Anthony Hopkins. Racconta di un corriere della droga che per trovare i soldi per curare la sua ragazza decide di rubare il carico di droga di una gang rivale.

La7

21.15 – Piazzapulita

Nuova puntata del talk show condotto da Corrado Formigli.

"PRIMA IO!" gridano tanti italiani nelle periferie impoverite del nostro Paese. Non perdetevi questo speciale di #Piazzapulita.

Giovedì 20 giugno, 21.15, La7. pic.twitter.com/VhUoOX1txs — Piazzapulita La7 (@PiazzapulitaLA7) June 19, 2019

TV8

21.10 – Dragon Trainer

Film d’animazione del 2010, è il primo della saga dedicata al giovane vichingo Hiccup e al suo Furia Buia, il drago più pericoloso e raro di tutti. Al cinema è appena uscito il terzo episodio della saga, così potete farvi un ripassino in vista del weekend.

Iris

21.05 – Alì

Film biografico del 2001 con Will Smith e Jamie Foxx sulla vita del pugile più famoso di sempre, Muhammad Ali.

Paramount Channel

21.05 – L’amore in gioco

Film statunitense ispirato al romanzo di Nick Hornby Febbre a 90° (da cui nel 1997 era stato già tratto un film con protagonista Colin Firth). Nel libro e nel primo film il protagonista è un tifoso sfegatato della squadra di calcio dell’Arsenal, mentre qui è un tifoso della squadra di baseball dei Boston Red Sox. Il suo tifo gli farà mettere a rischio un’importante relazione d’amore. I protagonisti sono Jimmy Fallon e Drew Barrymore.

Sky

Sky Cinema Uno

21.15 – Halloween

Sky Cinema Due

21.15 – Truth – Il prezzo della verità