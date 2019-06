La conferenza stampa di Maurizio Sarri in diretta streaming

Maurizio Sarri, nuovo allenatore della Juventus, verrà presentato ufficialmente alla stampa alle ore 11 presso la sala “Gianni e Umberto Agnelli” dell’Allianz Stadium di Torino. Sarri è stato assunto dalla Juventus domenica scorsa, circa un mese dopo la rescissione consensuale con Massimiliano Allegri, l’allenatore vincitore degli ultimi cinque Scudetti. C’è molta curiosità per la conferenza stampa di oggi, dato che la nomina di Sarri – ex allenatore del Napoli, l’ultima grande rivale della Juventus in campionato — segna un netto cambiamento nella direzione del progetto tecnico della squadra campione d’Italia.

La conferenza stampa di Maurizio Sarri in diretta:

Sarri ha 60 anni ma è arrivato nel calcio che conta soltanto da poche stagioni: sei anni fa allenava ancora l’Empoli in Serie B. Ex impiegato di un istituto bancario, negli anni Novanta, influenzato dal Milan di Arrigo Sacchi, iniziò ad allenare piccole squadre toscane. Rimase a lavorare nel calcio locale per un decennio, prima di iniziare ad allenare tra la Serie C e la Serie B. Nel 2012 fu assunto in Serie B dall’Empoli, squadra con la quale ottenne la promozione due anni dopo. Grazie alla sua impressionante prima stagione in Serie A, il Napoli decise di ingaggiarlo nel 2015: nei tre anni successivi, con lui, divenne la squadra più spettacolare del campionato italiano. Nel 2018, dopo non essere riuscito a vincere lo Scudetto, Sarri lasciò Napoli per andare in Inghilterra ad allenare il Chelsea. Nell’unico anno passato lì ha riportato la squadra in Champions League e ha vinto il suo primo importante trofeo, l’Europa League.