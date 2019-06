Maurizio Sarri è il nuovo allenatore della Juventus

Il nuovo allenatore della Juventus è Maurizio Sarri, 60 anni, ex allenatore di Napoli e Chelsea. L’annuncio era atteso a breve, dopo una trattativa molto raccontata dai giornali sportivi nelle ultime settimane e diventata concreta quando Sarri si è liberato dal contratto che lo legava al Chelsea, la squadra inglese che ha allenato nell’ultima stagione portandola al terzo posto in Premier League, in finale di EFL Cup e con la vittoria dell’Europa League. Sarri arriva nel periodo di maggior successo nella storia della Juventus, che viene da otto Scudetti consecutivi, e prenderà il posto di Massimiliano Allegri. La Juventus ha comunicato che Sarri ha firmato un contratto triennale.