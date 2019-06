Instagram non funziona per alcuni utenti

Instagram non sta funzionando a molti utenti: su Twitter stanno arrivando molte segnalazioni da tutto il mondo, ma l’account ufficiale del social network non ha ancora fornito spiegazioni. Il problema non sembra comunque riguardare tutti gli utenti. Chi sta segnalando dei malfunzionamenti scrive di non riuscire a visualizzare i nuovi contenuti, né a postarne di propri.