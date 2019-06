Campionato mondiale di calcio femminile, le partite di oggi

L’ottava giornata del Campionato mondiale di calcio femminile inizia oggi pomeriggio alle 15 con Giappone-Scozia, prosegue alle 18 con Giamaica-Italia e si conclude alle 21 con Inghilterra-Argentina. La partita dell’Italia è l’ultima del secondo turno del Girone C dopo Australia-Brasile (3-2) di ieri. Una vittoria stasera contro la Giamaica potrebbe qualificarla agli ottavi anche se dovesse terminare il girone a pari merito con l’Australia, a patto che rimanga in vantaggio nella differenza reti, o da terza con sei punti (ora basta averne due per rientrare fra le migliori terze classificate).

Giappone-Scozia e Inghilterra-Argentina sono invece del secondo turno del Gruppo D. L’Inghilterra ha vinto all’esordio contro la Scozia e perciò ha 3 punti. Giappone e Argentina hanno pareggiato e sono seconde a pari merito: hanno entrambe bisogno di fare punti alla svelta per assicurarsi un posto agli ottavi di finale. L’Argentina ci proverà stasera nell’incontro più atteso della giornata, contro l’Inghilterra. Nel calcio maschile le partite tra Argentina e Inghilterra sono spesso state memorabili, anche per la grande rivalità che divide i due paesi. Quella più famosa risale ai Mondiali in Messico del 1986, quando Diego Armando Maradona segnò il suo famosissimo gol di mano, e poi non contento segnò il più bel gol nella storia del calcio, peraltro in un periodo in cui i rapporti tra i due paesi erano in crisi per la questione della sovranità delle isole Falkland, o Malvine.

Dove vedere i Mondiali femminili

I Mondiali femminili sono trasmessi da Rai e Sky con due diverse offerte. Rai trasmette in diretta su Rai 2 tutte le partite della Nazionale, mentre gli altri incontri principali – non tutti – vengono trasmessi su Rai Sport (canale 58). I canali Rai si possono vedere anche in streaming tramite la piattaforma online Rai Play, raggiungibile da qui.

Sky ha acquistato i diritti per la trasmissione completa del torneo. Trasmette quindi tutte le 52 partite in programma, 37 delle quali in esclusiva. Gli incontri vanno in onda sul canale dedicato Sky Sport Mondiali (202), incluso nell’offerta Sky Calcio, e su Sky Sport Football. Gli abbonati potranno seguirle anche in streaming tramite le piattaforme online Sky Go e Now TV. Su Now TV chi non possiede un abbonamento potrà comunque acquistare il pass giornaliero a 7,99 euro. Fra commentatori ed opinionisti in studio ci saranno Cecilia Salvai, difensore della nazionale esclusa dai convocati per un infortunio, e Carolina Morace, ex giocatrice e allenatrice dell’Italia che ha da poco terminato il suo contratto con il Milan femminile.