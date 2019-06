Almeno 200 persone sono state arrestate in Russia per aver partecipato a una manifestazione non autorizzata: tra loro c’è anche Alexei Navalny

Almeno 200 persone sono state fermate oggi a Mosca, in Russia, per aver partecipato alla manifestazione di protesta organizzata dopo l’arresto (nel frattempo revocato, con la chiusura del caso aperto nei suoi confronti) del giornalista Ivan Golunov. La manifestazione era stata organizzata per protestare contro il modo in cui si pensa che la polizia russa falsifichi certe indagini, con una tecnica usata anche per arrestare Golunov. Il ministero dell’Interno russo ha detto che le persone arrestate potrebbero rischiare fino a un massimo di 20 giorni di carcere e Associated Press scrive che tra gli arrestati c’è anche Alexei Navalny, noto oppositore di Vladimir Putin, già arrestato diverse volte in passato.