L’esplosione al comune di Rocca di Papa, vicino a Roma

Intorno alle 11.15 c’è stata un’esplosione nel palazzo del comune di Rocca di Papa, vicino a Roma, in corso Costituente. Si parla di nove feriti, tra cui tre bambini che si trovavano in una scuola adiacente. La causa dell’esplosione non è ancora stata chiarita, ma i giornali scrivono che nella zona erano in corso alcuni lavori sulla conduttura del gas e che dopo l’esplosione si è sviluppato un incendio.

Il Corriere della Sera scrive che tra i feriti ci sarebbero anche il sindaco del comune, Emanuele Crestini, e alcuni dipendenti comunali. Scrive Repubblica che uno dei tre bambini feriti sarebbe stato portato in codice rosso all’ospedale Bambino Gesù di Roma, mentre gli altri due sarebbero stati portati all’ospedale di Frascati. Il centro storico e alcune scuole nelle vicinanze sono stati evacuati.