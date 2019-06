Cosa c’è stasera in TV

Se non siete tra gli spettatori abitudinari dei programmi del martedì – come Cartabianca, DiMartedì o The Voice of Italy – ma avete comunque voglia di passare una serata davanti alla tv, stasera potete optare per: un grande classico italiano, Mediterraneo, che vinse l’Oscar come miglior film straniero nel 1992; un film del 2014 su Godzilla; il thriller Disorder – La guardia del corpo e la commedia italiana La casa di famiglia. Se invece siete nostalgici/nostalgiche di serie tv dei primi anni Duemila c’è il primo dei film tratti dalla serie Sex And The City, mentre chi preferisce i western trova in programmazione Un dollaro d’onore con John Wayne.

Rai Uno

21.25 – Bella Germania

Secondo e ultimo episodio della miniserie in due puntate tratta da un libro di Daniel Speck, che racconta storie di immigrati dall’Italia alla Germania.

Rai Due

21.20 – The Voice of Italy

La finale della sesta edizione del talent show musicale della Rai, condotto da Simona Ventura e con i giudici Morgan, Gigi D’Alessio, Gué Pequeno ed Elettra Lamborghini.

Rai Tre

21.20 – Cartabianca

Nuova puntata del talk show di approfondimento politico e di attualità condotto da Bianca Berlinguer.

Rete 4

21.30 – Freedom – Oltre il confine

Puntata del programma televisivo di Roberto Giacobbo (quello di Voyager), in cui si parlerà di Castel del Monte, ad Adria, e altre località in Puglia.

Canale 5

21.40 – La casa di famiglia

Commedia in cui quattro fratelli cercano di recuperare la casa del padre, venduta senza il suo permesso mentre era in coma da diversi anni. Quando il padre si risveglia i figli cercano in ogni modo di riottenerla e riarredarla in modo che non si accorga di niente.

Italia Uno

21.25 – Godzilla

Film sul famoso mostro giapponese protagonista di moltissimi remake e rivisitazioni a partire dal primo nel 1954. Quello in onda stasera è il film del 2014 diretto dal regista britannico Gareth Edwards, con protagonisti Elizabeth Olsen, Bryan Cranston, Aaron Taylor-Johnson, Juliette Binoche e Ken Watanabe.

La7

21.15 – DiMartedì

Nuova puntata del talk show politico di La7 condotto da Giovanni Floris.

TV8

21.15 – Mediterraneo

Film di Gabriele Salvatores che vinse l’Oscar come miglior film straniero nel 1992. I protagonisti del film sono Diego Abatantuono, Claudio Bigagli, Giuseppe Cederna, Claudio Bisio e Ugo Conti e il film, tratto da un romanzo di Renzo Biasion, racconta di un gruppo di soldati italiani ai quali viene assegnato nel 1941 il compito di presidiare una piccola isola greca dell’Egeo in precedenza occupata dai tedeschi, e che per questo è abitata solo da donne, anziani e bambini.

Rai 4

21.20 – Disorder – La guardia del corpo

Thriller con protagonista un soldato appena tornato dall’Afghanistan che soffre di disturbo post traumatico da stress e viene assunto come guardia del corpo per la moglie di un ricco libanese.

Rai Movie

21.10 – Sex And The City

Primo film con le protagoniste di Sex and the City, una delle serie tv americane di maggior successo dei primi anni Duemila.

Iris

21.10 – Un dollaro d’onore

Western del 1959 diretto da Howard Hawks e con John Wayne che interpreta lo sceriffo John T. Chance che ha a che fare con un gruppo di banditi che vorrebbero tirare fuori dalla prigione un loro compagno.

Sky

Sky Cinema Due

21.15 – Downsizing – Vivere alla grande

Sky Cinema Family

21.00 – Aiuto, ho ristretto mamma e papà

Sky Cinema Romance

21.00 – La forma dell’acqua