L’incontro dei pesi massimi fra Anthony Joshua e Andy Ruiz in diretta e in replica

I pugili Anthony Joshua e Andy Ruiz Jr. si affronteranno questa notte al Madison Square Garden di New York per i titoli mondiali IBF, IBO, WBA e WBO dei pesi massimi. L’incontro inizierà alle 3 di notte e in Italia sarà trasmesso in esclusiva su Dazn. L’inglese Anthony Joshua è il campione in carica nonché il pugile più importante del momento. Inizialmente avrebbe dovuto sfidare l’americano Jarrell Miller, che però ad aprile è stato trovato positivo a tre diverse sostanze dopanti. Al suo posto si è fatto avanti il messicano Andy Ruiz Jr., che dall’aspetto può dare l’idea di essere un pugile grassoccio e impacciato, ma viene da 33 incontri disputati e 32 vittorie, 21 delle quali per KO. Il suo sogno è diventare il primo pugile messicano a vincere la cintura di campione del mondo: è sfavorito ma potrà contare su 140 incontri disputati in carriera tra dilettanti e professionisti, mentre Joshua ne ha all’attivo soltanto 60. Per Joshua sarà inoltre il primo incontro da professionista negli Stati Uniti.

Dove vedere Joshua-Ruiz Jr.

L’incontro sarà trasmesso in diretta e in esclusiva su Dazn, la piattaforma streaming online accessibile in abbonamento: il primo mese di iscrizione è gratuito, poi si pagano 9,99 euro mensili con rinnovo automatico che però si può annullare in qualsiasi momento. Sempre su Dazn trovate inoltre diversi contenuti per arrivare preparati all’incontro del Madison Square Garden. Una volta terminato l’incontro, lo si potrà vedere in replica on demand.

***

Il Post ha un’affiliazione con Dazn e ottiene un piccolo ricavo se decidete di provare il servizio di streaming partendo dal link di questa pagina.