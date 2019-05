Melilla, dove finisce l’Europa

Melilla è un posto unico: è sia una città che una comunità autonoma della Spagna, ma si trova in Africa; confina da una parte con il mare e dall’altra con il Marocco, ed è una delle uniche due frontiere di terra tra Europa e Africa; e metà della sua popolazione è musulmana di origine berbera. Qui c’è l’unica statua del generale Francisco Franco di tutta la Spagna, e l’unica chiesa gotica nel raggio di chilometri e chilometri. Melilla è un posto speciale: ci siamo andati e lo abbiamo raccontato in video (ma anche in un podcast, qui).

