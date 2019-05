NBA Finals: Toronto Raptors-Golden State Warriors in diretta e in differita

Toronto Raptors-Golden State Warriors è la prima gara delle finali NBA. Si gioca stanotte alla Scotiabank Arena di Toronto, in Canada, quando in Italia saranno le 3 di notte. I Golden State Warriors sono i campioni in carica e sono alle loro quinte finali NBA consecutive. I Toronto Raptors, prima e unica franchigia canadese del campionato, sono invece alle prime finali della loro breve storia (esistono dal 1995). I Warriors sono formati per tre quarti da grandi campioni: Stephen Curry, Kevin Durant e Clay Thompson. I Raptors sono stati trascinati fin qui praticamente da un giocatore solo, Kawhi Leonard, ora considerato davvero uno giocatore di categoria rara e speciale. Per la squadra canadese, quindi, giocarsi la finale contro i Warriors sarà molto complicato.

Dove vedere Toronto-Golden State

Toronto-Golden State sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da Sky su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport NBA (canale 206) a partire dalle 3 di notte con commento in italiano di Flavio Tranquillo e Davide Pessina. Gli abbonati potranno seguirla anche in streaming tramite le piattaforme online Sky Go e Now TV. Su Now TV chi non possiede un abbonamento potrà comunque acquistare la partita pagando 7,99 euro per il pass giornaliero. Sono previste repliche alle 8, alle 14 e alle 20 sempre su Sky Sport NBA. In alternativa a Sky le finali NBA si potranno seguire tramite NBA Pass, la piattaforma di streaming online che offre un abbonamento annuale a 24,99 euro e uno mensile a 19,99.