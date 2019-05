Weekly Post #23 – L’Italia ha perso le elezioni europee

La Lega ha sbancato le elezioni europee in Italia, ed è uno dei partiti che ha eletto più deputati nel prossimo Parlamento europeo. Ma sappiamo già che questo risultato eccezionale non sarà accompagnato da una maggiore importanza dell’Italia nell’Unione europea dei prossimi cinque anni: anzi, succederà proprio il contrario. Luca Misculin ci spiega perché nell’ultima puntata di questa stagione del Weekly Post, che è disponibile su Spreaker , su Spotify , su iTunes e su Google Podcast .

