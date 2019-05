Cosa c’è stasera in TV

Adesso che la settimana pre-elettorale è passata, il mercoledì torna un giorno dal palinsesto disimpegnato: ci sono vari film, un talk show molto poco impegnato (quello di Barbara d’Urso), la finale di Europa League e il programma di Roberto Giacobbo. Quindi, a meno che non siate appassionati del caso Mark Caltagirone o di calcio o di racconti in chiave misteriosa, vi rimangono un po’ di buoni film tra cui scegliere: Nemiche per la pelle, con Claudia Gerini e Margherita Buy; Boston – Caccia all’uomo, sull’attentato alla maratona di Boston; il kolossal del 1962 Lawrence d’Arabia; The Fighter con Christian Bale e Mark Wahlberg; Shut in, horror con Naomi Watts.

Rai Uno

21.30 – Nemiche per la pelle

Commedia italiana del 2010, con Claudia Gerini e Margherita Buy che interpretano due nemiche di vecchia data: una è la ex moglie di Paolo, l’attuale marito dell’altra. Quando Paolo muore, le due donne sono costrette ad avvicinarsi per prendersi cura del figlio (avuto da Paolo con una terza donna, che non si capisce dove sia finita) rimasto orfano di padre.

Rai Due

21.20 – Boston – Caccia all’uomo

Film del 2016 che racconta l’attentato del 2013 alla maratona di Boston e, soprattutto, la successiva ricerca dei responsabili. È tratto dal libro Boston Strong di Casey Sherman e del giornalista Dave Wedge: il film è diretto da Peter Berg e nel cast ci sono Mark Wahlberg, J. K. Simmons, John Goodman, Kevin Bacon e Michelle Monaghan. Il film si concentra soprattutto sulla ricerca dei responsabili dell’attentato.

Rai Tre

21.20 – Chi l’ha visto?

Nuova puntata dello storico programma che si occupa dei casi di cronaca nera e persone scomparse.

Rete 4

21.30 – Freedom

Seconda puntata della seconda stagione del programma di Roberto Giacobbo. In questa puntata si parlerà di Roma:

Canale 5

21.40 – Non è la d’Urso

Nona puntata del nuovo talk show in prima serata condotto da Barbara d’Urso.

Italia Uno

21.30 – Scontro tra titani

Film del 2010 che racconta una storia tratta dalla mitologia greca, quella di Perseo che si ribella contro gli dei e in particolare contro suo padre Zeus, che gli scaglia contro il Kraken. Nonostante il ricco cast (Liam Neeson, Ralph Fiennes, Pete Postlethwaite, Sam Worthington), non è un film memorabile: era previsto un sequel che poi fu cancellato a causa dell’insoddisfazione della produzione.

La7

21.20 – Lawrence d’Arabia

Film storico e celeberrimo del 1962, con Peter O’Toole, Alec Guinness e Omar Sharif. Vinse sette Oscar e racconta, lo avrete intuito, la storia dell’agente segreto e militare gallese Thomas Edward Lawrence, vissuto tra il 1888 e il 1935.

TV8

21.00 – Chelsea – Arsenal (finale di Europa League)

La finale del secondo torneo continentale per squadre di club si giocherà stasera alle 21 allo Stadio Olimpico di Baku, in Azerbaigian: è il primo derby londinese in una finale europea, peraltro in una stagione in cui sono inglesi anche le squadre in finale di Champions League, l’altro torneo europeo, quello più importante. Prima di vedere la partita potete leggere quello che c’è da sapere qui:

Rai 4

21.10 – Shut in

Film horror del 2016, con Naomi Watts e Charlie Heaton, famoso per avere interpretato Jonathan Byers di Stranger Things. Il film racconta di una psicologa il cui figlio è rimasto paralizzato in un incidente stradale. I due vivono in una casa isolata, e la madre decide di ospitare un nuovo bambino in affido, che però dopo comportamenti strani e inquietanti scompare. O forse no.

Iris

21.10 – The Fighter

Film del 2010 diretto da David O. Russell, con Christian Bale, Mark Wahlberg e Amy Adams: racconta la storia vera del pugile americano di origine irlandese Micky Ward, e di suo fratello Dicky, ex pugile diventato tossicodipendente.

Sky

Sky Cinema Uno

