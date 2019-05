Fabio Fazio potrebbe passare a Rai Due

Il famoso programma televisivo Che tempo che fa, condotto da Fabio Fazio, potrebbe passare da Rai Uno a Rai Due, dopo mesi in cui i partiti della maggioranza parlamentare di governo – soprattutto la Lega – hanno attaccato Fazio accusandolo di guadagnare una cifra eccessiva. I giornali di oggi raccontano di un incontro avvenuto ieri tra Fabio Fazio e Carlo Freccero, direttore di Rai Due, al termine del quale Freccero ha spiegato a Repubblica che si è parlato del possibile passaggio a Rai Due di Fazio e di Che tempo che fa. Secondo le ricostruzioni dei giornali, il passaggio avverrebbe per via di pressioni della Lega di Matteo Salvini. Freccero ha fatto sapere che Fazio si è detto d’accordo con il cambio di rete, ma Fazio non ha parlato. In più il passaggio di rete deve essere deciso dall’amministratore delegato della Rai, Fabrizio Salini. Insomma: sebbene il passaggio di Fazio da Rai Uno a Rai Due sia dato per certo da molti giornali, ancora non c’è niente di deciso e definitivo.

Di un “trasloco” di Fazio e dei suoi programmi (quello della prima serata di domenica e quello della seconda serata del lunedì) si parla da circa un anno, cioè da quando in Italia è cambiato il governo. Salvini in particolare se l’è presa con lo stipendio di Fazio, a suo dire troppo alto, e si è quindi più volte rifiutato di andare ospite da un «chiacchierone di sinistra» e un «comunista col Rolex». Le voci sul passaggio di rete si erano fatte più intense da inizio maggio, quando Rai Uno – diretta da Teresa De Santis, considerata vicina alla Lega – aveva deciso di cancellare le ultime tre puntate di Che fuori tempo che fa, il programma del lunedì, dicendo che per via delle elezioni ci sarebbe stata una diversa programmazione. Il “trasloco” non sembra invece poter avere motivazioni di palinsesto: anche questa domenica sera Che tempo che fa è stato il programma più visto, con una media di 3 milioni e 877 mila spettatori e con uno share del 16 per cento.

Nell’articolo di Repubblica – che inizia con «è fatta, dalla prossima stagione Fabio Fazio traslocherà su Rai 2» – Carlo Moretti ha scritto che Freccero ha incontrato Fazio «su mandato» di Salini e che i due, entrambi di Savona, «si sono intesi alla perfezione». Freccero ha poi spiegato al telefono che l’incontro è durato sette ore e che con l’eventuale passaggio a Rai Due «chiaramente c’è una riduzione sia del compenso sia del budget per la produzione del programma». Freccero non ha parlato di cifre, ha solo detto che il suo compito era convincere Fazio presentandogli i palinsesti di Rai Due e le sue idee sul programma. Freccero ha spiegato a Repubblica:

Ho detto a Fazio quello che penso, e cioè che per la Rai lui è una assoluta risorsa, che il suo programma assolve a una importante funzione di informazione, ma ho anche chiesto che all’interno di Che tempo che fa sia prevista una parte di satira e di intrattenimento.

Freccero ha aggiunto che Fazio vuole che il programma vada in onda di domenica, ma che i due hanno parlato anche di altri possibili programmi. Sembra anche che, nel caso di un passaggio a Rai Due di Fazio, non ci sarà più il suo programma del lunedì. In merito alle critiche di Salvini a Fazio, Freccero ha detto: «Ma certo se i leghisti perseguitano Fazio anche su Rai 2, la cosa diventa un po’ mostruosa…».

Freccero e Fazio lavorarono già insieme a fine anni Novanta: Freccero era direttore di Rai Due e Fazio ci arrivò con il suo programma Quelli che il calcio, spostato da Rai Tre a Rai Due.