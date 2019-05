A Castellammare di Stabia è stata varata Trieste, la più grande nave militare italiana costruita nel Dopoguerra

Sabato mattina a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli, è stata varata Trieste, la più grande nave militare italiana costruita nel Dopoguerra. Trieste è enorme: è lunga 245 metri e ha un dislocamento di 33mila tonnellate (per fare un paragone: la portaerei Cavour, una delle due portaerei della Marina italiana, si ferma a 27.900 tonnellate).

Ufficialmente, ha scritto Repubblica, la Trieste è una Lhd, acronimo inglese che si usa per indicare una portaelicotteri, ed è stata presentata come una “nave di pace”, ovvero come un’unità “a doppio uso” pronta a essere usata dalla Protezione civile in caso di disastri e catastrofi: a bordo è stato allestito un ospedale con tutte le apparecchiature, le sale operatorie e 600 posti letti destinati ai militari, ma che in caso di necessità possono accogliere anche civili vittime di disastri. Secondo alcuni appassionati ed esperti, però, Trieste sarebbe stata attrezzata in realtà per diventare una super-portaerei, «pronta a lanciare una squadriglia dei nuovi F-35 B a decollo quasi verticale», aggiunge Repubblica. Per ora comunque non si hanno conferme di questa ipotesi. La definitiva consegna di Trieste alla Marina Militare italiana è prevista per il giugno 2022.