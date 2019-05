Cosa c’è stasera in TV

Se cercate un buon film, stasera avete poche alternative: il terzo film sul supereroe Capitan America e Miss Sloane – Giochi di potere, con Jessica Chastain. Oppure se il film non deve essere necessariamente buono ci sono The Island di Michael Bay e Segnali dal futuro con Nicholas Cage. Sugli altri canali ci sono alcuni dei soliti programmi, da Ciao Darwin a Quarto grado, e poi Ballando con le stelle e lo speciale di Enrico Mentana sulle elezioni, al posto di Propaganda Live (che andrà in onda lunedì).

Rai Uno

20.30 – Ballando con le stelle

Ottava puntata della quattordicesima edizione del programma che, secondo l’ufficio stampa della Rai, è «l’unico dance show che fa parlare di sé 365 giorni all’anno». Lo conduce Milly Carlucci e i “Ballerini per una notte” di stasera saranno Massimo Giletti e Francesca Piccinini.

Rai Due

21.20 – Captain America: Civil War

Terzo film su Capitan America, il patriottico supereroe che indossa un costume che ricorda la bandiera americana e che, oltre a essere molto forte, ha uno scudo praticamente indistruttibile. Il titolo fa riferimento a una guerra civile perché Capitan America finisce per combattere contro Iron Man, che è suo compagno negli Avengers.

Pronti ad affrontare una nuova avventura al fine di proteggere l'umanità. Questa sera alle 21.20 su #Rai2 tornano i supereroi. #CaptainAmericaIT #CivilWar @MarvelNewsIT

Posti in prima fila per tutti 📺🛋



Rai Tre

21.25 – L’Aquila

Serie tv co-prodotta da Rai Fiction e IdeaCinema, con Donatella Finocchiaro, Giorgio Tirabassi, Giorgio Marchesi, Luca Barbareschi e Valentina Lodovini, e diretta da Marco Risi; racconta le storie e la vita di chi ha vissuto a L’Aquila negli anni dopo il terremoto. Stasera vanno in onda gli ultimi due episodi.

Rete 4

21.25 — Quarto Grado

Programma di approfondimento di cronaca giudiziaria condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero.

Canale 5

21.2o – Ciao Darwin – Terre desolate

Ultima puntata dell’ottava edizione del famoso programma condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti.

Oggi vi portiamo nel backstage dell'ultima puntata di @CiaoDarwinReal 🤩 Appuntamento a questa sera in prima serata su #Canale5 👇#SiamoTuttiMatti #CiaoDarwin

Italia Uno

21.25 – Segnali dal futuro

Film apocalittico con Nicholas Cage, uscito in un periodo particolarmente prolifico di questo genere di film: sì, anche in questo c’è un’imminente fine del mondo, solo che il protagonista lo intuisce da una capsula del tempo sepolta nel 1963.

La7

21.15 – Bersaglio mobile

Questo venerdì sera, eccezionalmente, non ci sarà Propaganda Live, ma lo speciale sulle elezioni di Enrico Mentana. Propaganda Live andrà in onda invece lunedì sera.

Questa sera non saremo in onda, al nostro posto ci sarà Enrico Mentana con #bersagliomobile.

Ci vediamo lunedì 27 maggio con una puntata speciale sulle elezioni europee e amministrative.



Tv8

21.30 — Quattro hotel

Programma diretto da Bruno Barbieri sul modello di Quattro ristoranti, quello che mette l’uno contro l’altro quattro ristoratori di una città: in questo però al posto dei ristoranti ci sono gli hotel.

La stanza è pronta, @barbierichef è pronto… voi? 🤔



Nove TV

21.25 – Fratelli di Crozza

Il programma satirico con Maurizio Crozza, dal vivo.

#CrozzaDeLuca tra Milano, Jesolo, e la temuta classifica del turismo. 😂 In attesa delle 21.25, rivedete la scorsa puntata su Dplay:

Rai 4

21.10 – Miss Sloane – Giochi di potere

Film del 2016 di John Madden con protagonista Jessica Chastain in cui lei interpreta una potente lobbista di Washington che sacrifica la sua carriera per provare a far passare una legge che limiti l’uso delle armi negli Stati Uniti.

Iris

21.00 – The Island

Film del 2004 diretto da Michael Bay con un gran cast: Ewan McGregor, Scarlett Johansson, Sean Bean, Steve Buscemi e Djimon Hounsou. La storia è ambientata in un futuro in cui un disastro ecologico ha reso la Terra invivibile, a parte un’isola rimasta incontaminata.

Sky

Sky Cinema Uno

21.15 – Hotel Gagarin