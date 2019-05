Le foto di mercoledì a Cannes

Se ieri è stata la giornata di Quentin Tarantino, Brad Pitt e Leonardo DiCaprio per la prima di C’era una volta… a Hollywood (ma hanno attirato un bel po’ di attenzioni anche oggi, a giudicare dalla quantità di foto in occasione del photocall del film) oggi tocca a Xavier Dolan, che presenta Matthias et Maxime, storia di due amici a cui viene chiesto di baciarsi per un cortometraggio scolastico e di quello che succede da quel momento in poi: uno dei due, Maxime, è interpretato dallo stesso Dolan, che nel 2016 aveva vinto il Grand Prix Speciale della Giuria al Festival di Cannes con È solo la fine del mondo.

L’altro film presentato in concorso oggi è Oh Merci! Roubaix, une Lumière di Arnaud Desplechin, che parla di un omicidio avvenuto la notte di Natale nella città di Roubaix: nel cast c’è Léa Seydoux, nella parte di una delle due donne accusate dell’omicidio.

Saranno presentati poi Liu Yu Tian del regista cinese Zu Feng, nella sezione “Un Certain Regard”, e fuori concorso The Gangster, The Cop, The Devil di Wan-Tae Lee, ma anche il documentario sul cambiamento climatico e le sue soluzioni prodotto da Leonardo DiCaprio e diretto da Leila Conners: Ice on Fire, di cui trovate il trailer qui sotto.