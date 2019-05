Cosa c’è stasera in TV

Stasera non mancheranno i consueti programmi del lunedì: ci saranno Report – che si occuperà della filiera di prosciutti molto famosi – e Quarta Repubblica, ma anche Il Commissario Montalbano (con una replica), il Grande Fratello e il meglio di Made in Sud. Tra i film: diversi western e Rogue One A Star Wars Story, primo spin-off della saga fantascientifica di Star Wars: è ambientato cronologicamente fra la “vecchia” trilogia, uscita fra il 1977 e il 1983, e quella dei prequel, uscita fra il 1999 e il 2005.

Rai Uno

21.30 – Il commissario Montalbano

Mentre sono iniziate le riprese dei nuovi episodi, stasera ci sarà la replica de “La luna di carta”.

Rai Due

21.20 – Made in Sud

Il meglio dello show comico di Rai 2 condotto da Fatima Trotta e Stefano De Martino, con comici provenienti soprattutto dal Sud Italia.

Rai Tre

21.20 – Report

Nuova puntata del programma di inchieste di Rai 3, condotto da Sigfrido Ranucci.

Rete 4

21.25 – Quarta Repubblica

Nuova puntata del talk show politico diretto da Nicola Porro.

Canale 5

21.40 – Grande Fratello

Sedicesima edizione del reality show condotto da Barbara d’Urso, in cui i concorrenti devono vivere per 64 giorni nella stessa casa, osservati dalle telecamere.

Italia Uno

21.25 – Rogue One. A Star Wars Story

Primo spinoff della saga fantascientifica di Star Wars. Rogue One è ambientato cronologicamente fra la “vecchia” trilogia, uscita fra il 1977 e il 1983, e quella dei prequel, uscita fra il 1999 e il 2005, anche se è più legato a quella “vecchia”: racconta del modo in cui i Ribelli rubarono all’Impero i piani della Morte Nera, la stazione spaziale che distruggono alla fine del primissimo film della saga.

La 7

21.25 – I quattro figli di Katie Elder

Film del 1965 con John Wayne, Dean Martin e George Kennedy. In Texas, i quattro figli di Katie Elder si riuniscono per il funerale della donna che ha nascosto la verità sulla perdita della fattoria e soprattutto sull’uccisione del padre.

TV 8

21.25 – The Karate Kid. Per vincere domani

Film del 1984 diretto da John G. Avildsen: è il primo capitolo della tetralogia di Karate Kid. A proposito: il Maestro non dice mai «Metti la cera, togli la cera».

Rai Movie

21.05 – La valle della vendetta

Film del 1951 diretto tratto da un romanzo di Luke Short e con Burt Lancaster. Racconta la storia di due fratelli.

Iris

21.10 – La giusta causa

Film del 1995 con Sean Connery che interpreta Paul Armstrong, professore di diritto a cui arriva una disperata richiesta di aiuto da un giovane nero, laureato, condannato a morte in Florida per l’assassinio di una ragazzina bianca. Accetta l’incarico, va in Florida, riesce ad aprire il caso e a dimostrare l’innocenza del suo cliente. Ma non finisce così.

Sky

Sky Cinema Uno

21.15 – Gli Incredibili 2

Sky Cinema Passion

21.00 – La verità, vi spiego, sull’amore