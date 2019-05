La conferenza stampa di Massimiliano Allegri in diretta streaming

Venerdì la Juventus ha comunicato che Massimiliano Allegri non sarà più il suo allenatore. Al termine del campionato, cioè fra una settimana, Allegri lascerà la squadra che ha allenato negli ultimi cinque anni e con la quale ha vinto cinque Scudetti, quattro Coppe Italia, due Supercoppe, venendo inoltre nominato per tre stagioni miglior allenatore di calcio italiano. Oggi alle 14 si presenterà in conferenza stampa all’Allianz Stadium di Torino per chiarire la decisione assieme al presidente Andrea Agnelli. Domani sera poi la Juventus giocherà in casa contro l’Atalanta.

Non è ancora noto chi prenderà il posto di Allegri. Si parla di Antonio Conte, che da allenatore della Juventus ha vinto tre scudetti tra il 2012 e il 2014, e che però secondo altri sarebbe in trattative avanzate con l’Inter. Nei giorni scorsi, poi, sono stati fatti anche i nomi di Mauricio Pochettino, attuale allenatore del Tottenham, e di Simone Inzaghi, allenatore della Lazio.