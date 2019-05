Sciopero dei trasporti di oggi, gli orari e le informazioni utili

Uno sciopero dei trasporti generale e nazionale è stato proclamato per oggi, venerdì 17 maggio, dall’Unione Sindacale di Base (USB): coinvolgerà il trasporto marittimo, quello pubblico locale e quello ferroviario, mentre per quello aereo è prevista una “astensione dal lavoro” di 24 ore per il 21 maggio. Tra i motivi dello sciopero c’è la volontà di protestare contro la precarietà e il «sistema degli appalti indiscriminati» e a favore della «riduzione dell’orario di lavoro a parità di salario» e del diritto allo sciopero.

Per oggi, venerdì 17 maggio, l’organizzazione sindacale USB Lavoro Privato ha proclamato uno sciopero generale nei trasporti a livello nazionale di 4 ore. A Milano possibili disagi dalle 18 alle 22: https://t.co/p5srh70Iit pic.twitter.com/yq7VlD0LB3 — ATM (@atm_informa) May 17, 2019

Allo sciopero aderiranno anche i dipendenti di Ferrovie dello Stato, Trenord e Italo, dalle 9 alle 16.59 e in tutte le regioni tranne il Piemonte. Ferrovie dello Stato ha fatto però sapere che i suoi treni a lunga percorrenza non sono a rischio di cancellazione o variazione. Qui si possono controllare i treni garantiti di Ferrovie dello Stato, qui quelli di Italo.

In questo allegato di USB si possono controllare gli orari degli scioperi di alcune aziende di trasporto pubblico locale. A Roma è prevista la sospensione o la riduzione del servizio tra le 8.30 e le 12.30: su questo sito del comune è possibile controllare in tempo reale lo stato del servizio, che sembra procedere ancora regolarmente. A Milano i dipendenti dell’azienda dei trasporti locale (ATM) potranno scioperare dalle 18 alle 22 (qui si potrà controllare lo stato del funzionamento delle linee), mentre a Napoli lo sciopero durerà dalle 11 alle 15 (qui trovate gli orari delle ultime corse della metropolitana e delle funicolari).