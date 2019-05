Fotofinish

Nelle foto sportive della settimana appena finita c’era spazio per molte esultanze, a cominciare da quelle del Manchester City, che ha vinto la Premier League, per finire con Novak Djokovic con i raccattapalle dopo aver vinto il torneo Mutua Madrid Open e il rugbista Fritz Lee del Clermont alla fine della European Challenge Cup. Poi un paio di foto dal Giro d’Italia, e tra quelli in bicicletta ci sono anche il principe Harry al lancio degli Invictus Games e Peter Sagan al Tour of California. Poi Vladimir Putin in tenuta da hockey, Lewis Hamilton in monopattino e corse nel fango.