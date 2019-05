Dove vedere Roma-Juventus in TV e in streaming

Roma-Juventus, partita valida per la 36esima giornata di Serie A, si giocherà domenica sera alle 20.30 allo stadio Olimpico di Roma e sarà arbitrata da Davide Massa. La partita di questa sera sarà davvero importante solo per la Roma, che vincendo rimarrebbe in corsa per uno degli ultimi due posti disponibili per la prossima Champions League, il principale torneo di calcio europeo che garantisce grossi guadagni alle squadre partecipanti. La Juventus, invece, ha già vinto il campionato ed è matematicamente qualificata alla Champions League già da alcune giornate: resta comunque la squadra più forte della Serie A e un avversario difficile per la Roma.

Dove vedere Roma-Juventus in streaming

Roma-Juventus sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da Sky su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Serie A (202) e Sky Sport 251. Gli abbonati a Sky potranno seguirla in streaming tramite le piattaforme online Sky Go e Now TV. Su Now TV chi non possiede un abbonamento a Sky potrà comunque acquistare la singola partita pagando 7,99 euro per il pass giornaliero. In questa pagina trovate invece i modi più semplici per seguire le partite di Serie A, coppe europee e campionati esteri in diretta streaming spendendo poco o nulla.

Le probabili formazioni di Roma-Juventus

Roma (4-2-3-1): Mirante; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; De Rossi, Cristante; Zaniolo, Pellegrini, El Shaarawy; Dzeko.

Juventus (4-4-2): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, De Sciglio; Cuadrado, Matuidi, Pjanic, Spinazzola; Dybala, Ronaldo.