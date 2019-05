Lewis Hamilton ha vinto il Gran Premio di Spagna di Formula 1

Il pilota britannico della Mercedes Lewis Hamilton ha vinto il Gran Premio di Formula 1 di Spagna, corso oggi sul circuito di Barcelona-Catalunya, a Montmelò, vicino a Barcellona. Hamilton, campione del mondo in carica, era partito in seconda posizione dietro al suo compagno di squadra Valtteri Bottas, che è arrivato secondo. In terza posizione ha finito la gara Max Verstappen, della Red Bull, mentre le due Ferrari di Sebastian Vettel e Charles Leclerc sono arrivate rispettivamente al quarto e quinto posto. Grazie alla vittoria di oggi, Hamilton ha anche ottenuto il primo posto nella classifica generale del Mondiale piloti, davanti a Bottas.

L’ordine di arrivo del Gran Premio di Spagna

1. Hamilton (Mercedes)

2. Bottas (Mercedes)

3. Verstappen (Red Bull)

4. Vettel (Ferrari)

5. Leclerc (Ferrari)

6. Gasly (Red Bull)

7. Magnussen (Haas)

8. Sainz (McLaren)

9. Kvyat (Toro Rosso)

10. Grosjean (Haas)

11. Albon (Toro Rosso)

12. Ricciardo (Renault)

13. Hulkenberg (Renault)

14. Raikkonen (Sauber)

15. Perez (Racing Point)

16. Giovinazzi (Sauber)

17. Russell (Williams)

18. Kubica (Williams)

19. Stroll (Racing Point)

20. Norris (McLaren)

La classifica generale dei piloti:

Hamilton (Mercedes) 112 Bottas (Mercedes) 105 Verstappen (Red Bull) 66 Vettel (Ferrari) 64 Leclerc (Ferrari) 57 Gasly (Red Bull) 21 Magnussen (Haas) 14 Raikkonen (Sauber) 13 Perez (Racing Point) 13 Norris (McLaren) 12 Hulkenberg (Renault) 6 Ricciardo (Renault) 6 Sainz (McLaren) 6 Stroll (Racing Point) 4 Albon (Toro Rosso) 3 Kvyat (Toro Rosso) 3

Classifica costruttori:

1. Mercedes 217

2. Ferrari 121

3. Red Bull Honda 87

4. McLaren 22

5. Racing Point Mercedes 17

6.Haas Ferrari 15

7. Sauber Alfa Romeo 13

8. Renault 12

9. Toro Rosso Honda 6

10. Williams Mercedes 0