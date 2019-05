Cosa c’è stasera in tv

Come ogni sabato, questa sera a contendersi i maggiori ascolti saranno Ballando con le stelle su Rai 1, Amici di Maria De Filippi su Canale 5 e il programma di Gramellini, perché stasera c’è Roberto Bolle. Per il resto non c’è granché, come ogni sabato. Le alternative più interessanti sono un film con Pozzetto e Celentano su Rete 4 e il quinto (QUINTO!) film dell’Era Glaciale, che dimostra che quel maledetto scoiattolo non ha imparato niente dalla vita.

Rai Uno

20.35 – Ballando con le stelle

Settima puntata della quattordicesima edizione del programma che, secondo l’ufficio stampa della Rai, è «l’unico dance show che fa parlare di sé 365 giorni all’anno». Lo conduce Milly Carlucci. L’ospite di stasera è Alessandro Del Piero.

Rai Due

21.05 – The Rookie

Come succede da un po’ di sabati a questa parte, su Rai Due ci sono due episodi della prima stagione di questa serie poliziesca con Nathan Fillion.

Rai Tre

20.25 – Le parole della settimana

Nuova puntata del programma di Massimo Gramellini. Tra gli ospiti di stasera c’è il ballerino Roberto Bolle.

Rete 4

21.27 – Lui è peggio di me

È una commedia del 1984 con Adriano Celentano, Renato Pozzetto e due gambe femminili sulla locandina, perché andava di moda così. Il solido rapporto tra due grandi amici viene messo in crisi dal fatto che uno dei due decide di sposarsi. E il matrimonio, secondo quello dei due che non si vuole sposare, è questa cosa qui:



Canale 5

21.20 – Amici

Nuova puntata serale del talent show condotto da Maria De Filippi.

La “giuria speciale” di stasera sarà formata da Mara Venier, Gerry Scotti ed Emma Marrone, nota ex concorrente ed ex “coach”.

Italia 1

21.20 – L’era glaciale 5 – In rotta di collisione

Quinto (QUINTO) capitolo dei film di animazione in cui sono protagonisti gli animali preistorici Sid, Manfred e Diego. Il trailer comprende un viaggio nello spazio e un grosso meteorite, ma arrivati al quinto episodio probabilmente le idee cominciano a scarseggiare.



La7

21.15 – Atlantide

Stasera si parla di Bhopal, della Terra dei Fuochi e di Chernobyl, e di altri disastri ambientali causati dall’uomo.

Tv8

21.35 – Con tutto il mio cuore

Una commedia romantica che su una giovane donna che eredita metà di una bellissima e grande casa. Solo metà, perché l’altra metà è di proprietà di un affascinante e irritante giovane uomo. Sono costretti a coabitare. Chissà cosa potrà mai succedere.

Iris

21.00 – Pallottole cinesi

È un film del 2000, su due guardie imperiali cinesi che vanno nel Far West per salvare una principessa rapita. Ne hanno fatto anche un seguito, quindi a nessuno sembrò particolarmente strano. Per farvi un’idea:

Rai Movie

21.10 – L’ultima legione

I Goti mettono al sacco Roma e l’ultima legione romana deve proteggere il discendente della dinastia dei Cesari. È ambientato nel 460 D.C. ma uscì nel 2007.

Sky

Sky Cinema 1

21.15 – Intruders