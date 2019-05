Udinese-Inter in TV e in streaming

Udinese-Inter è il posticipo serale della trentacinquesima giornata di Serie A. Si gioca stasera alle 20.30 alla Dacia Arena di Udine. L’Inter sta cercando di difendere il terzo posto nel quale punta a concludere la sua stagione. Non ne è ancora sicura, perché a quattro giornate dal termine ha soltanto tre punti di vantaggio sulla quarta. Dopo i pareggi contro Roma e Juventus, oggi dovrà cercare di vincere contro un’avversaria sulla carta inferiore. L’Udinese, tuttavia, non vince da quattro partite e si è avvicinata pericolosamente alla zona retrocessione, da cui ora dista soltanto quattro punti. Deve quindi allontanarsi per non rischiare di trovarsi nelle ultime giornate con il rischio di retrocedere.

Dove vedere Udinese-Inter

Udinese-Inter sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su Dazn, la piattaforma streaming online che quest’anno trasmette tre partite per ciascuna giornata di campionato. Dazn è accessibile in abbonamento: il primo mese di iscrizione è gratuito, poi si pagano 9,99 euro mensili con rinnovo automatico che però si può annullare in qualsiasi momento. Qui trovate invece i modi più semplici per seguire le partite di Serie A, coppe e campionati esteri in diretta streaming spendendo poco o nulla.

Le probabili formazioni di Udinese-Inter

Udinese (3-5-2) Musso; Stryger Larsen, De Maio, Wilmot; D’Alessandro, Mandragora, Sandro, De Paul, Zeegelaar; Lasagna, Pussetto

Inter (4-2-3-1) Handanovic; D’Ambrosio, Skriniar, De Vrij, Asamoah; Gagliardini, Brozovic; Politano, Nainggolan, Perisic; Martinez

