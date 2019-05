Serie A: le partite della 35ª giornata di Serie A

La 35esima giornata di Serie A è iniziata sabato sera con il derby di Torino, anticipato per la concomitanza con le celebrazioni per i settant’anni dalla tragedia di Superga. La partita è finita 1-1, con la Juventus che ha pareggiato a cinque minuti dalla fine con un gol di testa di Cristiano Ronaldo, dopo essere andata in svantaggio nel primo tempo. Oggi sono in programma gli altri due anticipi, Chievo-Spal e Udinese-Inter. Domenica si giocheranno altre sei partite, mentre lunedì sera il posticipo Milan-Bologna chiuderà la quartultima giornata di campionato.

Venerdì

20.30

Juventus-Torino 1-1

Sabato

18.00

Chievo-Spal [Sky]

20.30

Udinese-Inter [Dazn]

Domenica

12.30

Empoli-Fiorentina [Dazn]

15.00

Lazio-Atalanta [Sky]

Parma-Sampdoria [Sky]

Sassuolo-Frosinone [Dazn]

18.00

Genoa-Roma [Sky]

20.30

Napoli-Cagliari [Sky]

Lunedì

20.30

Milan-Bologna [Sky]

Con la vittoria di domenica scorsa il Napoli si è qualificato matematicamente alla prossima Champions League, ma non può dirsi ancora certo del secondo posto. Il Frosinone, invece, è a un passo dalla retrocessione in Serie B.

La classifica della Serie A:

1) Juventus 89*

2) Napoli 70

3) Inter 62

4) Atalanta 59

————————————

5) Roma 58

6) Torino 57*

7) Milan 56

————————————

8) Lazio 55

9) Sampdoria 48

10) Sassuolo 41

11) Fiorentina 40

12) Cagliari 40

13) Spal 39

14) Bologna 37

15) Parma 37

16) Genoa 35

17) Udinese 33

————————————

18) Empoli 29

19) Frosinone 23

20) Chievo Verona 15 ↓

* Una partita in più

↓ Retrocessa in Serie B