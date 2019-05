Cosa c’è stasera in TV

I programmi di stasera sono i soliti del venerdì con l’aggiunta di parecchi film e qualche programma di intrattenimento: tra i soliti troverete Propaganda Live, Quarto grado, La Corrida e Fratelli di Crozza; tra i film da segnalare ci sono The Avengers: Age of Ultron, quello per cui non vorrete più avere a che fare con un’intelligenza artificiale per un po’ di tempo dopo averlo visto, poi Amore a prima svista, Truman – un vero amico è per sempre e il film d’azione Momentum. Su Sky ci sono invece due nuove puntate della quarta stagione di Gomorra, le ultime due.

Rai Uno

21.25 – La Corrida

Sesta puntata della nuova edizione della storica trasmissione pensata da Corrado qualche generazione fa e che torna uguale-uguale: la conduce Carlo Conti, con la partecipazione di Ludovica Caramis. Sul palco ci saranno persone comuni e professionisti dello spettacolo che si “esibiranno” davanti a Conti, seduto sul classico sgabello. I dilettanti allo sbaraglio saranno giudicati dal pubblico in studio che avrà pentole, fischietti e campanacci.

Dilettanti allo sbaraglio e non solo, per un'altra serata in compagnia di @CarContiRai e @LudovicaCaramis!

Appuntamento come sempre alle 21.25 su #Rai1 🚦 #LaCorrida 😁 pic.twitter.com/ql0Hvn1sIt — Rai1 (@RaiUno) May 3, 2019

Rai Due

21.20 – The Avengers: Age of Ultron

Film del 2015 basato sui personaggi dei fumetti Marvel (Capitan America, Hulk, Iron Man e altri), il secondo della saga che si conclude con il film che è ora nelle sale, cioè Avengers: Endgame. Nel cast ci sono Robert Downey Jr., Chris Evans, Mark Ruffalo, Chris Hemsworth, Scarlett Johansson e Samuel L. Jackson, tra gli altri.

Rai Tre

21.20 – Truman: un vero amico è per sempre

È un film spagnolo del 2015 diretto da Cesc Gay e racconta la storia di due amici che si ritrovano dopo tanto tempo in un momento difficile della propria vita. E di Truman, il cane di uno dei due.

Rete 4

21.25 — Quarto Grado

Programma di approfondimento di cronaca giudiziaria condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero.

Canale 5

21.2o – Ciao Darwin – Terre desolate

Ottava edizione del famoso programma condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti, di cui si è molto parlato per via di un incidente durante l’ultima puntata.

Non c'è mai stato miglior ritorno alla normalità: stasera si riaccendono i riflettori di #CiaoDarwin 🎉#siamotuttimatti @Sdl_2005

📷 Luigi Zomparelli pic.twitter.com/d4n4pttXyy — Ciao Darwin (@CiaoDarwinReal) May 3, 2019

Italia Uno

21.25 – Momentum

Film del 2015 con Olga Kurylenko, James Purefoy e Morgan Freeman, racconta la storia di una ex militare e ladra professionista che viene convinta dal suo ex ragazzo a partecipare ad un ultimo colpo, una rapina in una banca dotata di sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Alla fine però, la ladra ruba anche qualcosa che non avrebbe dovuto: una chiavetta USB con prove incriminanti che fa partire una caccia all’uomo mozzafiato.

La7

21.15 – Propaganda Live

Programma comico di approfondimento condotto da Diego Bianchi. Oltre ai soliti Makkox e Mirko Matteucci ci saranno la musicista australiana Sarah McKenzie e l’attore Michele Riondino.

Grande musica internazionale questa sera a #propagandalive con Sarah McKenzie. Ci vediamo alle 21.15 su @La7tv pic.twitter.com/vRRhqn0nnJ — Propaganda Live (@welikeduel) May 3, 2019

Tv8

21.30 — Quattro ristoranti

Programma di cucina diretto da Alessandro Borghese, che mette l’uno contro l’altro quattro ristoratori di una città.

Nove TV

21.25 – Fratelli di Crozza

Il programma satirico con Maurizio Crozza, dal vivo.

#Napalm51 tra le lire e una guerra a Gallipoli, in Galles. 🤔

In attesa della nuova puntata di oggi, riguardate #FratelliDiCrozza solo su Dplay! https://t.co/AcicyuVxfX pic.twitter.com/Fagf0Skp3I — Fratelli di Crozza (@fratellicrozza) May 3, 2019

Rai Movie

21.10 – Amore a prima svista

Film comico del 2001 con Jack Black e Gwyneth Paltrow, in cui Black interpreta un giovane che viene ipnotizzato da un bizzarro guru nell’ascensore, che gli farà vedere soltanto la bellezza interiore delle donne e che finisce per innamorarsi di Rosemary, le cui misure non sono esattamente quelle che pensa lui.

Iris

21.00 – Invasion

Film apocalittico del 2007 diretto da Oliver Hirschbiegel, e remake del classico del 1956, L’invasione degli ultracorpi. Con Nicole Kidman e Daniel Craig.

Sky

Sky Cinema Uno

21.15 – Gomorra – La serie

Undicesima e dodicesima puntata della serie tratta dal libro di Roberto Saviano, arrivata alla quarta stagione, che finisce stasera.

– Gomorra 4, cosa è successo nella settima e nell’ottava puntata

– Gomorra 4: cosa è successo nella quinta e nella sesta puntata

– Gomorra 4: cosa è successo nella terza e nella quarta puntata

– Gomorra 4: cosa è successo nella prima e nella seconda puntata

Sky Cinema Due

21.00 – Morto Stalin, se ne fa un altro