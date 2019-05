Weekly Post #19 – Aggiustare il clima

Gli ultimi mesi hanno visto una grande presenza del riscaldamento globale nel dibattito pubblico: prima per via di un allarmante rapporto dell’ONU, poi per il movimento guidato dalla giovane svedese Greta Thunberg, e negli ultimi giorni per una protesta più aggressiva ed efficace del solito, quella del gruppo Extinction Rebellion a Londra. Il denominatore comune di queste rivendicazioni è un approccio drastico alla riduzione di emissioni. Stefano Caserini, ingegnere ambientale, docente di mitigazione dei cambiamenti climatici al Politecnico di Milano, ci parla della reversibilità del riscaldamento globale, di cosa sta succedendo nel settore della mitigazione dei cambiamenti climatici, e del rapporto tra i comportamenti individuali e le grandi azioni politiche internazionali. Il Weekly Post è disponibile su Spreaker, su Spotify, su iTunes e su Google Podcast.