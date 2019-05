È stato aggiustato il guasto elettrico sulla Stazione Spaziale Internazionale che da alcuni giorni aveva causato alcuni cali di tensione, senza mettere comunque in pericolo l’equipaggio o a rischio la sua permanenza a bordo. Il problema era stato causato dal malfunzionamento di una delle quattro Main Bus Switching Units (MBSU), che servono per convogliare l’energia elettrica prodotta dai grandi pannelli solari della Stazione verso i suoi vari moduli. La NASA oggi ha annunciato che il guasto è stato sistemato e la MBSU rotta sostituita con successo, in tempo per il lancio della capsula da trasporto cargo Dragon di SpaceX di venerdì, che porterà rifornimenti alla Stazione Spaziale.