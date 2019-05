La vita in Siberia in mostra in Italia

“Days of Night – Nights of Day” è il nome della prima mostra personale italiana della fotografa documentarista russa Elena Chernyshova, che ha raccolto una selezione di scatti realizzati fra il 2012 ed il 2013 per documentare la vita degli abitanti di Norilsk, la città più a nord della Siberia e la seconda per popolazione a nord del Circolo Polare Artico. Chernyshova ha fotografato paesaggi e momenti intimi della popolazione di una città isolata, che quando il fiume Yenisei è ghiacciato e non consente la navigazione è raggiungibile soltanto per via aerea.

La mostra racconta le capacità di adattamento delle persone in condizioni di isolamento, inquinamento e clima estremo. Norilsk infatti non si trova soltanto in un posto remoto, ma è anche uno dei centri abitati più inquinati al mondo a causa delle sue vecchie industrie metallurgiche e minerarie costruite in piena epoca sovietica. “Days of Night – Nights of Day” è aperta dall’11 aprile e lo resterà fino al 5 ottobre presso il C|E Contemporary di Milano.