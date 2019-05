Il Concerto del Primo Maggio a Roma in TV e in streaming

Il Concerto del Primo Maggio è iniziato nel primo pomeriggio in piazza di Porta San Giovanni in Laterano a Roma. È il più grande evento gratuito di musica dal vivo in Italia e quest’anno — come nell’ultima edizione — verrà presentato dall’attrice Ambra Angiolini e dal cantante Lodo Guenzi, dello Stato Sociale. È promosso dai sindacati dei lavoratori CGIL, CISL e UIL come celebrazione della Festa del lavoro, che viene celebrata il primo maggio di ogni anno in Italia e in molte altre parti del mondo. La scelta della data è legata a un evento storico di più di un secolo fa, anche se prima di allora una festa del lavoro si era già festeggiata nel mese di settembre.

Dove vedere il Concerto del Primo Maggio

Il Concerto del Primo Maggio è iniziato alle 15 con l’anteprima. Alle 16 inizierà ufficialmente con la prima parte, a cui ne seguiranno altre due: quella principale dalle 20 alle 21 e poi l’ultima fino alla mezzanotte. L’evento verrà trasmesso in diretta dalla Rai su Rai 3 e Rai Radio 2. In streaming si potrà seguire tramite l’applicazione e il sito di Rai Play, raggiungibile da qui.

La scaletta del Concerto del Primo Maggio:

La Rua

Ylenia Lucisano

I Tristi (1M Next)

Giulio Wilson (1M Next)

Margherita Zanin (1M Next)

Fulminacci

Eman

Lemandorle

Izi

La Rappresentante di Lista

Eugenio in Via di Gioia

Colapesce e Bianco

Dutch Nazari

Fast Animals and Slow Kids

La Municipal

Pinguini Tattici Nucleari

Coma_Cose

Canova

Rancore

Ex Otago

Anastasio

Zen Circus

Ghemon

Omar Pedrini

Noel Gallagher’s High Flying Birds

Carl Brave

Manuel Agnelli e Rodrigo D’Erasmo

Daniele Silvestri

Achille Lauro

Gazzelle

Subsonica

Ghali

Motta

Negrita

Orchestraccia