Sta succedendo qualcosa in Venezuela

Da questa mattina c’è molta agitazione a Caracas, la capitale del Venezuela, per un’iniziativa di Juan Guaidó, il più noto oppositore del regime guidato dal presidente Nicolás Maduro. Alle 6 ora locale (le 12 italiane), Guaidó ha pubblicato su Twitter un video girato all’interno della base aerea La Carlota, circondato da uomini in divisa militare e da Leopoldo López, noto oppositore venezuelano che fino a questa mattina si trovava agli arresti domiciliari perché condannato a 13 anni di carcere. Nel video, Guaidó invita la popolazione del Venezuela e i militari a unirsi alla fase finale della cosiddetta “Operazione Libertà”, per destituire il regime di Maduro.

En el marco de nuestra constitución. Y por el cese definitivo de la usurpación. https://t.co/3RD2bnQhxt — Juan Guaidó (@jguaido) April 30, 2019

Alla sorpresa per l’iniziativa di Guaidó si è unita quella per la liberazione inaspettata di López, che aveva ancora diversi anni di condanna da scontare. López ha scritto di essere stato liberato da militari su ordine di Guaidó (e quindi non di un tribunale) e ha pubblicato alcune foto di sé mentre parla con uomini della Guardia Nazionale venezuelana. Non si sa ancora molto dell’accaduto e le notizie che arrivano sono piuttosto confuse.

Venezuela: ha iniciado la fase definitiva para el cese de la usurpación, la Operación Libertad. He sido liberado por militares a la orden de la Constitución y del Presidente Guaidó. Estoy en la Base La Carlota. Todos a movilizarnos. Es hora de conquistar la Libertad. Fuerza y Fe pic.twitter.com/Awm6P09ZM0 — Leopoldo López (@leopoldolopez) April 30, 2019

Guaidó aveva convocato una grande manifestazione antigovernativa per il primo maggio, ma nel video diffuso questa mattina ha annunciato di voler anticipare le proteste ad oggi. Alle 7 ora locale, un’ora dopo la pubblicazione del video, un mezzo militare ha cominciato a lanciare gas lacrimogeni contro il gruppo in cui si trovava Guaidó. Da allora sono in corso scontri a Caracas tra sostenitori di Guaidó – tra cui i militari che hanno disertato, e che hanno messo un laccio azzurro sul braccio – e forze governative.

Javier Lafuente, corrispondente del País in Centramerica, ha scritto: «C’è moltissima confusione in Venezuela. Non si sa quanti militari appoggino Guaidó e se questo appoggio vada al di là di Caracas, e non si sa fino a dove gli Stati Uniti siano disposti ad appoggiare Guaidó, che è riuscito a raggiungere un nuovo apice. È uno di quei giorni “definitivi”».

En Caracas, en #Venezuela, está habiendo enfrentamientos entre leales a Juan Guaidó y leales a las fuerzas de Maduro, tras la liberación del opositor Leopoldo López | Informa nuestra compañera Nuria Ramos pic.twitter.com/k95GGbcsXL — Telediarios de TVE (@telediario_tve) April 30, 2019

Nel frattempo il governo venezuelano ha invitato i suoi sostenitori a radunarsi fuori dal palazzo presidenziale di Miraflores per difendere Maduro, e ha detto di avere sventato un piccolo colpo di stato tentato da militari legati all’opposizione, riferendosi proprio all’iniziativa di Guaidó e López. Il regime di Maduro ha anche accusato la Colombia di avere architettato un golpe in Venezuela con l’aiuto degli Stati Uniti.