La regione Liguria non darà fondi agli alberghi che hanno ospitato i migranti

La regione Liguria ha approvato una proposta di legge della Lega che escluderà dai fondi regionali per lo sviluppo del turismo e la riqualificazione turistica tutte le imprese alberghiere che negli ultimi tre anni hanno ospitato i migranti. La proposta è stata approvata con 16 voti a favore e 11 contrari: si sono schierati contro i consiglieri regionali del PD, del Movimento 5 Stelle e di Rete a Sinistra – LiberaMente Liguria. La norma riguarda tutti gli alberghi e gli ostelli che hanno firmato le convenzioni del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR), il circuito nazionale di accoglienza e integrazione per i richiedenti asilo.