Lo spoglio delle elezioni amministrative in Sicilia

Domenica in Sicilia si è votato per le elezioni amministrative in 34 comuni: lo spoglio dei voti è in corso e per il momento abbastanza indietro. Le città più grandi in cui si è votato sono il capoluogo di provincia Caltanissetta, Monreale, Gela e Bagheria, tutte con maggioritario a doppio turno (per cui se nessun candidato raggiungerà il 40 per cento si tornerà a votare il 12 maggio). L’affluenza generale è stata bassa: 58,42 per cento.

A Caltanissetta, dove attualmente è sindaco l’indipendente di centrosinistra Giovanni Ruvolo, è avanti il candidato del centrodestra Michele Giarratana con il 37 per cento; Roberto Gambino del Movimento 5 Stelle e il candidato di centrosinistra Giuseppe Messana sono per ora a distanza molto ravvicinata, sotto il 20 per cento. I dati sono relativi a 30 sezioni su 56.

A Bagheria, in provincia di Palermo i giornali siciliani scrivono però che oramai ha vinto al primo turno Filippo Tripoli, candidato centrista sostenuto da parte del Partito Democratico. Gino Di Stefano, candidato della Lega, dovrebbe arrivare secondo, a più di dieci punti di distanza. Attualmente il sindaco è Patrizio Cinque, autosospesosi dal Movimento 5 Stelle, rinviato a giudizio con accuse di abuso d’ufficio, stalking e lesioni personali. La sua nuova candidata, Romina Aiello, è data intorno al dieci per cento.

A Monreale, in provincia di Palermo, i giornali locali ipotizzano un ballottaggio tra Alberto Arcidiacono, candidato vicino al presidente della Regione Nello Musumeci, sostenuto da tre liste civiche, e il sindaco uscente Piero Capizzi, sostenuto da due liste civiche di centrosinistra.

A Gela, in provincia di Caltanissetta, si andrà probabilmente al ballottaggio tra Lucio Greco, candidato sostenuto da un’alleanza civica che ha unito Partito Democratico e Forza Italia, e Giuseppe Spata, candidato della Lega sostenuto anche da Fratelli d’Italia e UDC. Il candidato del Movimento 5 Stelle Simone Morgana è più indietro, staccato: anche a Gela alle scorse elezioni aveva vinto un candidato del M5S, Domenico Messinese, che però era poi stato espulso dal Movimento.