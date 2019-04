Frosinone-Napoli in TV e in streaming

Frosinone-Napoli è la prima partita di oggi della 34ª giornata di Serie A: si gioca alle 12.30 allo stadio Benito Stirpe di Frosinone e sarà arbitrata da Federico La Penna. Con lo Scudetto ormai perso e con l’uscita dall’Europa League per il Napoli il principale obiettivo stagionale è il secondo posto: vincendo oggi allungherebbe a 8 punti il vantaggio sull’Inter, che ieri ha pareggiato 1 a 1 con la Juventus. Per il Frosinone, invece, vincere oggi è fondamentale per allontanare la possibilità di retrocedere in Serie B: se infatti perdesse o pareggiasse e contemporaneamente sia il Genoa che l’Udinese vincessero, sarebbe matematicamente retrocesso.

Dove vedere Frosinone-Napoli

Frosinone-Napoli sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su Dazn, la piattaforma streaming online che quest’anno trasmette tre partite per ciascuna giornata di campionato. Dazn è accessibile in abbonamento: il primo mese di iscrizione è gratuito, poi si pagano 9,99 euro mensili con rinnovo automatico che però si può annullare in qualsiasi momento. Qui trovate invece i modi più semplici per seguire le partite di Serie A, coppe e campionati esteri in diretta streaming spendendo poco o nulla.

Le probabili formazioni di Frosinone-Napoli

Frosinone (3-5-2) Sportiello; Goldaniga, Ariaudo, Capuano; Paganini, Chibsah, Sammarco, Valzania, Beghetto; Ciofani, Pinamonti

Napoli (4-4-2) Meret; Malcuit, Luperto, Koulibaly, Ghoulam; Callejon, Fabian Ruiz, Zielinski, Verdi; Mertens, Milik

