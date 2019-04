Roma-Cagliari in TV e in streaming

Roma-Cagliari è il secondo anticipo della trentaquattresima giornata di Serie A. Si gioca questa sera alle 18 allo Stadio Olimpico di Roma. Nel mese di aprile la Roma è riuscita a raddrizzare la propria stagione. Con due vittorie e due pareggi consecutivi è tornata in piena corsa per la qualificazione alla Champions League: è a un solo un punto dal quarto posto occupato dal Milan, che domani sarà peraltro impegnato in trasferta contro il Torino e potrebbe perdere altri punti. Il Cagliari, invece, è molto vicino alla salvezza matematica: è decimo con 40 punti, ma nelle rimanenti quattro giornate di campionato avrà due partite impegnative contro Napoli e Lazio, oltre a quella di oggi contro la Roma, e dovrà stare attento a non sprecare il proprio vantaggio.

Dove vedere Roma-Cagliari

Roma-Cagliari sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da Sky su Sky Sport Serie A (canale 202) e Sky Sport 251. Gli abbonati a Sky potranno seguirla anche in streaming tramite le piattaforme online Sky Go e Now TV. Su Now TV chi non possiede un abbonamento a Sky potrà comunque acquistare la partita pagando 7,99 euro per il pass giornaliero. Qui trovate invece tutti i modi più semplici ed economici per seguire Serie A, Champions League e campionati esteri in diretta streaming senza vincoli contrattuali.

Le probabili formazioni di Roma-Cagliari

Roma (4-2-3-1) Mirante, Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Pellegrini, Nzonzi; Under, Pastore, El Shaarawy; Dzeko

Cagliari (4-3-1-2) Cragno; Srna, Ceppitelli, Pisacane, Pellegrini; Ionita, Cigarini, Padoin; Barella; Pavoletti, Joao Pedro