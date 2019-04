Le previsioni meteo per domani, giovedì 25 aprile

Nella giornata della festa della Liberazione, quella in cui si celebra la liberazione dell’Italia dal nazifascismo, in molti approfittano della festa per una gita fuori città o una giornata al mare: le previsioni meteo sono più seguite del solito, diciamo. Al Nord la situazione non sarà delle migliori: dalla tarda mattinata in poi ci sarà brutto tempo sia in Lombardia che in Trentino-Alto Adige, mentre nel Piemonte settentrionale e in Valle d’Aosta il tempo peggiorerà in tarda serata. Nelle altre regioni dovrebbe esserci tempo sereno o poco nuvoloso: le regioni con il tempo migliore saranno soprattutto le isole e il Lazio, ma di pomeriggio sarà bello anche in Campania, in Molise, in Umbria e in Puglia.

Le previsioni meteo per Roma

Il tempo a Roma, di giovedì, sarà ottimo: ci sarà il sole tutto il giorno, la temperatura minima sarà di 16 gradi e la massima di 29. Non siamo neanche a maggio, ma le maniche corte sono già obbligatorie.

Le previsioni meteo per Milano

La situazione meteo a Milano non sarà delle migliori, giovedì: la temperatura minima sarà piuttosto alta, intorno ai 13 gradi, ma la massima non andrà oltre i 18. Inoltre, di mattina sarà nuvoloso con banchi di nebbia e dalle 14 in poi dovrebbe piovere.