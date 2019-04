Napoli-Atalanta in tv o in diretta streaming

Napoli-Atalanta è l’ultimo posticipo della 33esima giornata di Serie A, e si giocherà lunedì alle 19 allo stadio San Paolo. Napoli-Atalanta sarà arbitrata da Daniele Orsato. Il Napoli è ormai ragionevolmente sicuro del suo secondo posto, con i sei punti di vantaggio sull’Inter, ma l’Atalanta ha invece ancora molto da giocarsi in questa stagione. Attualmente infatti è sesta con 53 punti, ma è una delle squadre coinvolte nella serrata corsa per il quarto posto, quello che dà l’accesso alla Champions League: insieme alla Roma che ne ha 55 e al Milan che ne ha 56 (e che attualmente lo occupa, il quarto posto). Ma c’è anche il Torino, che ha gli stessi punti dell’Atalanta, e la Lazio che ne ha 52.

Com’era finita all’andata.

Dove vedere Napoli-Atalanta

Napoli-Atalanta sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da Sky su Sky Sport Serie A (canale 202) e Sky Sport 251. Gli abbonati a Sky potranno seguirla anche in streaming tramite le piattaforme online Sky Go e Now TV. Su Now TV chi non possiede un abbonamento a Sky potrà comunque acquistare la partita pagando 7,99 euro per il pass giornaliero. Qui trovate invece tutti i modi più semplici ed economici per seguire Serie A, Champions League e campionati esteri in diretta streaming senza vincoli contrattuali.

Le probabili formazioni di Napoli-Atalanta:

NAPOLI (4-4-2): Ospina; Malcuit, Chiriches, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Allan, Zielinski, Fabian Ruiz; Insigne, Mertens.

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Mancini, Palomino, Masiello; Hateboer, Freuler, De Roon, Castagne; Ilicic, Gomez; Zapata.